Grevesmühlen

„Ich kann jetzt ohne Schwimmflügel ins Wasser gehen“, sagt Paul stolz. Zunächst wollte es mit der Koordination von Armen und Beinen im kühlen Nass nicht klappen und der Siebenjährige entwickelte immer mehr Angst.

Aber die Ruhe und die Geduld der Schwimmlehrer im Freibad Grevesmühlen bedingten es, dass der Zweitklässler jetzt stolz seine Bahnen ziehen kann.

Acht Kurse geplant

Die Planungen für die nächsten Schwimmkurse im kommenden Sommer im Freibad sind in vollem Gange. Vier Kurse wird Reinhard Galda anbieten, wahrscheinlich vier weitere das Deutsche Rote Kreuz. 60 Euro müssten die Eltern für eine Woche zahlen. Mit der OZ-Weihnachtsaktion soll der Schwimmunterricht unterstützt werden, sodass Eltern im kommenden Jahr nur 25 Euro zahlen müssen.

Pastorin Maria Harder in den Sitzreihen der Nikolaikirche: Für die sollen spezielle Heizkissen angeschafft werden. Quelle: GVM

Zudem will der Verein einen neuen Weg gehen: „Wir bieten auch Schwimmkurse für Erwachsene an“, verrät Benny Andersson, der Vorsitzende des Freibadvereins als Betreiber der Badeanstalt. Von 18 bis 21 Uhr – also in der Zeit, wenn kein Betrieb mehr im Freibad ist – können Erwachsene das Schwimmen erlernen oder aber ihre Fähigkeiten erweitern. „Möglicherweise könnten sie auch eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer machen“, meint Benny Andersson. Denn die werden dringend gesucht. Im vergangenen Sommer hat es der Verein gerade so geschafft, die Anlage mit Rettungsschwimmern abzusichern.

Klimafreundliche Sitzheizung

Ein weiteres Projekt will die OZ gern unterstützen: Die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde will spezielle Heiz-Sitzkissen für die Nikolaikirche anschaffen. Stadtwerke-Chef Heiner Wilms hat mehr oder weniger die Aktion ins Rollen gebracht. Zu seinem 60. Geburtstag wollte er keine Geschenke haben, er rief zu einer Spendenaktion auf. Niemand soll mehr komplett durchgefroren aus der Nikolaikirche gehen. Weitere Kirchengänger schlossen sich an und gaben bereits kleinere Spenden. Mit diesen und aus der Rücklage der Kirchgemeinde allein ist das Projekt allerdings nicht zu stemmen und Sie, liebe Leser, können auf diese Anschubfinanzierung aufbauen.

Spendenkonten Empfänger: Freibadverein Grevesmühlen IBAN: DE 67 1405 1000 1006 0282 65 BIC: NOLADE21WIS Empfänger: Evangelische Kirchgemeinde Grevesmühlen IBAN: DE81 1406 1308 0001 1246 84 BIC: GENODEF1GUE Betreff: OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“

„Unsere Heizung in der Kirche funktioniert nur teilweise und ist auf Dauer nicht mehr zu halten“, resümiert Pastorin Maria Harder. Eine für die Kirchgemeinde erschwingliche Lösung wären beheizbare Sitzkissen, die eine österreichische Firma vermarktet. „Sie sind klimafreundlich, wir sparen mit diesen 80 Prozent unserer bisherigen Stromkosten ein“, rechnet Maria Harder vor.

Auf 40000 Euro schätzt sie die Anschaffungskosten. Ein Förderantrag zur Unterstützung soll noch gestellt werden. „Unser Ziel ist es, die Bänke in der Mitte der Kirche bis unter die Empore zu beheizen“, so Maria Harden. Die Seitenbänke und die Empore könnten später nachgerüstet werden.

Die Nikolaikirche wird längst nicht nur von der Kirchengemeinde und für Gottesdienste genutzt. Dort finden beispielsweise Sommerkonzerte und am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien traditionell das Weihnachtskonzert der Grundschule „ Fritz Reuter“ statt, zu dem viele Eltern, Großeltern und Geschwister in die Kirche strömen.

