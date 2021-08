Grevesmühlen

Das Schweriner Verwaltungsgericht hat dem Piraten Open Air in Grevesmühlen strenge Auflagen in Sachen Lautstärke erteilt. So müssen die Veranstalter den Lärmpegel messen, bei Überschreitung der Grenzwerte droht das vorzeitige Saisonende.

Auslöser der Entscheidung ist die Klage von Anwohnern, die die Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen in Sachen Lautstärke einfordern. Jetzt hat sich der Grevesmühlener Gert Bentin zu Wort gemeldet mit einem Leserbrief:

Es ist schon deutlich leiser als früher

„Ein nicht endendes Thema soll wieder mal auf gerichtlicher Ebene geklärt werden. Da heißt es von den Klägern, dass die Piraten seit Jahren nicht reagiert haben. Das tägliche Feuerwerk, das von vielen Grevesmühlenern und ihren Gästen gerne angesehen wurde, wurde schon wegen der Klagen eingestellt.

Wer sich das Stück dieses Jahr angesehen hat, wird mir Recht geben, wenn ich sage, in der Lautstärke gibt es gewaltige Veränderungen zu den ersten Jahren. Das Theater hat intensiv auf eine Verringerung der Knall-Effekte hingearbeitet. Es wird mehr mit Feuereffekten gearbeitet, die nicht so laut sind.

Premiere beim Piraten Open Air in Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

Wir wohnen zwar etwas weiter vom Theater ab als die Kläger, aber noch in einer Entfernung, wo man den Knall gut hören kann. Insgesamt knallt es wohl fünf- bis siebenmal hörbar am Abend. Das als gedämpfter Knall hörbare Geräusch liegt im Sekundenbereich, zusammen ergibt das wohl etwas lautere Geräusche von ca. einer halben Minute. Mag sein, dass diese halbe Minute etwas höhere Lautstärkewerte hat, als es die Vorschrift erlaubt. Lohnt sich dafür ein Nachbarschaftsstreit vor Gericht?

Wer gewinnt am Ende?

Bei mir gehören diese Geräusche zum Sommer. Ca. um 23 Uhr kommt dann immer der Hubschrauber über unser Haus, viel lauter und länger als der Sekundenknall bei den Piraten. Kann ich da auch klagen? Hätte wohl auch keinen Zweck, hab mich schon damit abgefunden! Frage dann lächelnd meine Frau, ,ist der Hubschrauber schon durch?’ Dann wissen wir, es ist Zeit zum Schlafengehen.

Natürlich kann ich alle meine Rechte einfordern. Ich kann meinen Nachbarn verklagen, dass er seinen Baum, der über den Zaun ragt, abschneidet, dann bekomme ich sicher Recht, aber wird dadurch mein Leben besser? Nein, es werden mich andere Dinge stören.“

Von Michael Prochnow