Grevesmühlen

Welches Tier zeigt die Flagge von Grevesmühlen? Wie alt ist die Bahnstrecke von Lübeck über Grevesmühlen nach Bad Kleinen? Wie lang wird die neue Dünenpromenade in Boltenhagen? Na? Hätten Sie es gewusst? Sieben Fragen stellte das Redaktionsteam der OSTSEE-ZEITUNG in Grevesmühlen anlässlich der Einweihung der neuen Redaktionsräume in der Wismarschen Straße über Rossmann. Zu gewinnen gab es ein iPad. Alle Fragen richtig beantwortet hat Sandra Bichbäumer aus Grevesmühlen, die sich nun über das Gerät freuen kann. Herzlichen Glückwunsch!

Am vergangenen Montag zog die Redaktion vom Erdgeschoss im alten Postgebäude in der August-Bebel-Straße in die ehemaligen Räumlichkeiten einer Arztpraxis in der Wismarschen Straße. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges begann die Geburtsstunde der OSTSEE-ZEITUNG im Bezirk Rostock und damit der Lokalausgabe Grevesmühlen.

Anzeige

Einer der ersten Redaktionssitze befand sich im Gebäude des „Haus der Technik“ in der August-Bebel-Straße. Heute steht dort das Haus der Volks- und Raiffeisenbank. Die Zeitung musste die Räumlichkeiten im Jahr 1991 im Zuge der zahlreichen Veränderungen leerziehen. Die Redakteure arbeiteten vorübergehend in der Bahnhofstraße.

Weitere OZ+ Artikel

Die Quizfragen und die richtigen Antworten 1. Welches Tier zeigt die Flagge von Grevesmühlen? Ochse, Hirsch oder Krähe? Die richtige Antwort ist: Ochse 2. Welches ist die höchste Erhebung in Nordwestmecklenburg? Iserberg, Ihlenberg oder Lünenburg? Nummer drei (118 Meter) ist die richtige Antwort. 3. Wie lang wird die neue Dünenpromenade in Boltenhagen? 1800, 1950 oder 2190 Meter? Richtig ist: 2190 Meter. 4. Wodurch wurde das Teilstück der A20 von Lübeck nach Grevesmühlen „berühmt“? Durch die lange Bauphase, die Zahl der Wildbrücken oder durch den Rüttelbeton als Belag? Richtig ist C. 5. Wie alt ist die Bahnstrecke von Lübeck über Grevesmühlen nach Bad Kleinen? 150, 100 oder 120 Jahre? Die richtige Antwort: 150 Jahre. 6. Welche Gemeinde hat den jüngsten Bürgermeister in Mecklenburg? Boltenhagen, Selmsdorf oder Grevesmühlen. Mit 29 Jahren ist es Raphael Wardecki in Boltenhagen. 7. Wie viele Einwohner hatte Grevesmühlen im Jahr 1990? 11487, 12011 oder 11235? Es waren 11487.

Wenige Jahre später wurde das repräsentative Haus am Markt, die einstige Buchhandlung, zum Sitz der OZ Grevesmühlen wurde. 1994 zogen Redaktion und Verlag dort ein, drei Etagen standen zur Verfügung. Doch die reichten nicht mehr aus, als im Januar 2009 die OSTSEE-ZEITUNG und die Lübecker Nachrichten ihre Redaktionen in Grevesmühlen zusammenlegten. Das nun leerstehende Postgebäude in der August-Bebel-Straße war bis vergangenen Montag der Sitz.

Lesen Sie auch

Von Jana Franke