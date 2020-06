OZ-Redakteure in Grevesmühlen beantworten Leser-Fragen

Grevesmühlen

Die Zeitung verändert sich. Die Redaktion der OSTSEE-ZEITUNG in Grevesmühlen zieht um, ab dem 15. Juni arbeiten die Redakteure in der Wismarschen Straße 2 direkt über der Rossmann-Filiale. Doch nicht nur der Rahmen ist neu, auch die Arbeit der Journalisten hat sich verändert, auch durch Corona. Homeoffice, digitale Zeitung, Videos, Livekonferenzen – die Zeitung von heute ist mehr als nur das Protokoll des Vortages.

Am Mittwoch, 17. Juni, werden die Redakteure der OZ nicht nur Talkgäste empfangen, die sich zu Fragen der regionalen Entwicklung äußern. Freuen Sie sich auf spannende Themen, prominente Gäste, die OZ-Chefredakteur Andreas Ebel und Lokalleiter Michael Prochnow interviewen werden.

Michael Prochnow, 48, Leiter der Lokalredaktion Grevesmühlen Quelle: Flemming Goldbecher

Wunderbare Livemusik gibt es übrigens auch an diesem Tag. Zu sehen sein werden die Beiträge auf der Facebook-Seite der OSTSEE-ZEITUNG. Über die genauen Uhrzeiten informieren wir Sie in den kommenden Tagen.

Redakteure beantworten Fragen

Auch die Redakteure stehen am 17. Juni den Lesern Rede und Antwort. Was finden Sie an der OZ gut, was hat sich aus Ihrer Sicht verändert? Welche Themen fehlen Ihnen in der Zeitung, wie hat sich Ihr Leseverhalten im digitalen Zeitalter verändert? Lob, Kritik, Anregungen – wir freuen uns auf Ihre Zuschriften. Entweder per Mail an grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de, oder schriftlich an Redaktion OZ, August-Bebel-Straße 11 in 23936 Grevesmühlen.

Von Michael Prochnow