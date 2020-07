OZ-Redakteurin rät: Schauen Sie öfter mal in den Himmel!

Grevesmühlen

Haben Sie es mitbekommen? Vom 4. auf den 5. Juli gab es eine partielle Mondfinsternis. Ich weiß nicht, welche Einstellung Sie zum Mond haben, – ich finde den Erdtrabanten faszinierend. Ich mag ihn in jeglicher Form, ab- oder zunehmend, gelb wie ein Eierkuchen, mystisch rötlich oder halb oder ganz verdunkelt. Wussten Sie, dass der Mond, den wir am Himmel sehen, nicht der Mond ist, der er in dem Moment ist, in dem wir ihn anschauen? Er ist ein paar Sekunden alt. Solange braucht sein Licht, um auf der Erde anzukommen.

Überhaupt – ist es nicht wirklich interessant, dass alles, was wir da oben am Himmel sehen, Vergangenheit ist? Kürzere oder im Fall mancher Sterne schon sehr lange vergangene Vergangenheit. Manches Licht, das uns aus dem All erreicht, kommt von einem Stern, den es schon lange nicht mehr gibt. Es braucht nur die ganz „normalen“ Fakten, – finde ich –, um sich darüber klar zu werden, dass das Leben ein echtes Wunder ist. Oder, sind Sie anderer Ansicht?

Von Annett Meinke