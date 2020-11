Retelsdorf

27 Einwohner. Weitab der Landstraße. Um zwei Sachen reicher. So lässt sich Retelsdorf im Jahr 2010 beschreiben. Am 4. November 2010 berichtete die OZ von einer Großinvestition der Stadt Schönberg in seinen Ortsteil. 160 000 Euro nahm sie in die Hand, um in einen Dorfplatz und in eine Löschwasserzisterne zu investieren. Die Löschwasserversorgung war bis dato nicht gesichert.

Mit 59 502 Euro schlug der Bau der Zisterne zu Buche. Zuschüsse bekam die Stadt Schönberg für diesen Zweck nicht. Mit der Hilfe des Schweriner Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz konnte die Stadt hingegen beim Bau der Straße rechnen, die mehr als 105 000 Euro kostete. Das Ministerium stellte nach einem Bewilligungsbescheid der Kreisverwaltung 80 169 Euro im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms bereit.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Der Dorfplatz nahm die viele Jahrhunderte alte Form des Ortes wieder auf. Retelsdorf war ursprünglich ein Rundling mit sieben Bauernstellen. Typisch für diese im Mittelalter entstandene Siedlungsform ist die kreis- oder hufeisenförmige Anordnung der Gehöfte um einen großen Platz.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Retelsdorf gehört seit 1957 zu Schönberg

Bis zum 30. Juni 1950 war Retelsdorf eine eigene Gemeinde. Einen Tag später bildete das kleine Dorf mit dem drei Kilometer entfernten Ort Sabow eine neue Kommune. Sie existierte nur sieben Jahre. Am 1. Juli 1957 wurde sie der Stadt Schönberg eingegliedert, obwohl die Gemeinde Roduchelstorf von Retelsdorf aus gesehen deutlich näher lag.

Erstmals urkundlich erwähnt wurde Retelsdorf nach Auskunft des Kreisarchivs am 2. Februar 1308. Der Ort lag an der alten Landstraße Schönberg-Rehna. 1359 plünderten ihn die Dassower Ritter Parkentin. Von 1767 bis 1879 existierte in Retelsdorf eine Schule. Seit 1880 werden die Retelsdorfer Kinder in Schönberg unterrichtet.

Von Jana Franke