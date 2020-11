Grevesmühlen/Rehna

Sieben von zehn Titeln räumten die Endurofahrer aus Grevesmühlen und Rehna im Jahr 2010 bei den Landesmeisterschaften ab. In der Klasse E1 und in der Championatswertung gab es sogar einen Doppelsieg, schrieb die OZ am 17. November 2010. Das seinerzeit erfolgreiche Enduro-Team des MC Grevesmühlen – Rene Reimann, Björn Feldt, Ronny Thoms und Christoph Möller – schrieb Vereinsgeschichte.

Den Grundstein dafür legte Björn Feldt mit dem vorzeitigen Gewinn des Landesmeistertitels in der Championatswertung und in der Klasse E3. In Rüdersdorf wurde Ronny Thoms neuer Titelträger in der Klasse E2, Rene Reimann wurde Meister in der Klasse Hobby E3.

Anzeige

Nicht ganz gereicht hatte es allerdings zum Gesamtsieg in der Mannschaftswertung. Hier setzte sich letztlich mit dem letzten Rennen noch der MC Woltersdorf vor Björn Feldt, Rene Reimann, Ronny Thoms und Christoph Möller durch. „Das schmälert aber in keiner Weise unsere tolle Enduro-Saison“, schätzte der Vereinschef Torsten Feldt damals ein.

164 Fahrer wollten an den Start gehen

164 Fahrer hatten sich in Rüdersdorf in die Starterliste eingetragen. Ein absoluter Höhepunkt und eine Neuheit zugleich war die sogenannte „Stalingrad-Etappe“, ein zehnminütiger Abschnitt durch das ehemalige Chemiewerk Rüdersdorf, in der der letzte Stalingrad-Film gedreht wurde und deshalb diesen Namen bekam. Bereits bei der Besichtigung hatte Torsten Feldt von einem DM-Kurs-Niveau gesprochen.

„Das war schon brutal, nichts für Weicheier“, meinte der zweifache Landesmeister Björn Feldt damals. Schon bei der 1. Sonderprüfung war fast das halbe Fahrerfeld ausgestiegen. Feldt selbst unterstrich einmal mehr seine Klasse in jenem Jahr. In der Championswertung musste er sich nur dem seinerzeit amtierenden deutschen Meister, dem Enduroass Markus Kehr aus Flöha, geschlagen geben und wurde mit gut vier Minuten Rückstand Zweiter.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Ronny Thoms hatte fünfeinhalb Minuten Rückstand und kam auf einen hervorragenden siebten Platz. Damit machte Thoms sogar den Doppelsieg des MC Grevesmühlen in der Championatswertung perfekt. In der Klasse E2 belegte Thoms hinter dem Crivitzer Dennis Schröter, der nicht für die Landesmeisterschaft gemeldet hatte, Platz 2. Rene Reimann landete in seiner Klasse auf dem 3. Platz, Christoph Möller kam in der Klasse E1 auf Platz 8.

Packender Zweikampf am Ende

Während der MC Rehna nach seinem Doppelsieg im Jahr 2009 ein Jahr später in der Mannschaftswertung ohne Medaille blieb, gab es aber drei Einzeltitel und zudem noch einen Doppelerfolg. Senior Jens Hinrichs, der in Rüdersdorf seinen fünften Tagessieg feierte, hatte sich bereits vor dem Finale seinen insgesamt elften LM-Titel geholt. Ebenso stand Felix Schörling in der Klasse Hobby 2 schon vor dem sechsten und letzten Lauf als Landesmeister fest. Titel Nummer drei ging an Torsten Kurzweg in der Klasse E1.

In einem packenden Zweikampf mit seinem Teamkollegen Frank Dallmann gab letztlich der Tagessieg in dieser Klasse beim Finale den Ausschlag zugunsten von Kurzweg, der am Ende drei Zähler mehr auf dem Konto hatte.

Von Jana Franke