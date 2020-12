Grevesmühlen/Rostock

Sehnsüchtig blicken Grevesmühlens Leichtathleten des SV Blau-Weiß Grevesmühlen auf das Jahr 2021. Normalität gab es in diesem Jahr nicht. Weniger Training, kaum Wettkämpfe. Auch das Hallensportfest in Rostock musste in diesem Jahr ausfallen. Seit Jahren treten sie in der Wintersaison dort an – so auch im Jahr 2010.

Vor zehn Jahren holte sich Janika Lange, damals Altersklasse 15, nicht nur Podestplatzierungen, sondern katapultierte sich mit einer Wahnsinnsleistung im Hürdenlauf auf Platz 1 der Bestenliste Mecklenburg-Vorpommerns. Damit zeigte sie einmal mehr, dass sie sich absolut nicht hinter den Sportschülern des Bundeslandes verstecken musste.

Anzeige

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Am Ende der Wettkämpfe stand sie gleich dreimal auf dem obersten Treppchen. Über den 60-Meter-Hürdenlauf startete sie seinerzeit bereits eine Altersklasse höher, um sich mit Blick auf die anstehenden Landesmeisterschaften im Januar 2011 an die neuen Abstände zwischen den Hürden zu gewöhnen.

Janika Lange lief auch früher vielen davon. Quelle: Niemeyer Robert

Nach hervorragenden 9,32 Sekunden lief Janika über die Ziellinie. Die 60 Meter Sprint entschied sie in guten 8,32 Sekunden für sich. Im Weitsprung krönte sie eine gute Serie mit 5,23 Metern und ließ auch in dieser Disziplin die Konkurrenz hinter sich.

Janika Lange trainiert noch heute beim SV Blau-Weiß Grevesmühlen. Ihre Paradedisziplin ist Hochsprung.

Von Jana Franke