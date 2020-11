Boltenhagen

Geschäfte in Boltenhagen setzten sich im November 2010 über das Verkaufsverbot am Sonntag hinweg. Selbst am Volkstrauertag konnte seinerzeit eingekauft werden. Darüber berichtete die OZ in ihrer Ausgabe vom 20. November 2010.

Einer der Läden, die selbst am Volkstrauertag nicht verschlossen waren, war damals das Schuhgeschäft Voß. Dessen stellvertretende Chefin sprach von Renovierungsarbeiten, bei denen Kunden zufällig reingekommen seien. Natürlich hätte man daraufhin auch Schuhe verkauft.

Ladenbesitzer waren damals sauer, dass sie sonntags nicht mehr öffnen sollen, und sprachen von einer dramatischen Situation. Die Wochenenden hätten die Unternehmer außerhalb der Saison über Wasser gehalten. Allein an einem Sonntag würde so viel in die Kasse kommen wie an drei Wochentagen, argumentierten sie damals.

Kontrolliert wurde der Gesetzesverstoß in Boltenhagen nicht

Der damalige Pastor Philipp Busch sah die Situation mit Blick auf das Personal in den Geschäften kritisch. „Mir tun die Verkäufer leid, die bei dieser Witterung solange warten müssen, bis sich überhaupt mal ein Urlauber in die Geschäfte verirrt“, wurde er seinerzeit zitiert.

Kontrolliert wurde der Gesetzesverstoß in Boltenhagen nicht. Dafür hatte die Gemeinde nicht genügend Außenmitarbeiter, erklärte der damalige Bürgermeister Olaf Claus. Verstöße seien zu dem Zeitpunkt nicht in der Verwaltung angezeigt worden. Dennoch, so erklärte er damals, „gehört es sich einfach nicht“, gegen die Bäderregelung zu verstoßen.

Der damalige Kurdirektor Dieter Dunkelmann zeigte, ohne zu einem Gesetzesbruch aufzurufen, Verständnis für Urlauber und Geschäftsleute, die sich über die Bäderregelung ärgern. „Sonntags einkaufen zu können, macht das Flair eines Seebades aus“, erklärte er damals und verwies auf einen Eintrag im elektronischen Gästebuch. Dort schrieb eine Urlauberin: „Was ist denn das? Ich komme nach Boltenhagen, möchte in Ruhe shoppen, aber alle Geschäfte sind geschlossen. Der sonst an Sonntagen so lebendige und lebensbejahende Ort wirkt wie ausgestorben.“

Drei Monate später formierte sich in MV Widerstand. 130 Gewerbetreibende von Boltenhagen bis Usedom forderten in einem neuen Verband die Freigabe der Öffnungszeiten.

Am 15. April 2019 ist eine neue Bäderregelung in Kraft getreten. Mit der kommt das Land Mecklenburg-Vorpommern den Empfehlungen des Gerichts nach, dem verfassungsrechtlich gebotenen Sonntagsschutz stärker Rechnung zu tragen. Geschäfte in 76 Orte dürfen in der Tourismussaison vom 15. April bis 30. Oktober sonntags Waren verkaufen. Fällt Ostern in den März, gelte der 15. März als Starttermin. In besonders vom Tourismus geprägten Orten wie Boltenhagen darf generell an Oster- und Pfingstsonntagen geöffnet werden.

Jana Franke