Der schulpolitische Alltag war der Auslöser für ihre Entscheidung: Petra Schwermer-Brokopp quittierte im Dezember 2010 nach 22 Dienstjahren im staatlichen Schulwesen ihren Dienst. Sie war seinerzeit Leiterin des Schönberger Ernst-Barlach-Gymnasiums.

Ihr Anspruch an Leitung und Führung sei es gewesen, die Schüler gemeinsam mit allen Beteiligten zu einem qualitativ hochwertigen Abitur zu führen. Doch bei dem, was sie umsetzen wollte, stieß sie immer wieder an Grenzen und die lägen nicht in der Schule selbst, argumentierte sie damals. „Bestimmte grundlegende, äußere Voraussetzungen sind meines Erachtens unerlässlich, um qualitativ hochwertig unterrichten zu können“. Ein fachlich vollständiges Kollegium gehöre dazu.

Sie kritisierte den enormen Arbeitsdruck, der auf den Pädagogen laste, weil sie neben dem Unterrichten Klassenleiter sind, in Fachkonferenzen arbeiten, Förderpläne schreiben, Vertretungsunterricht leisten. Unter der ständigen Mehrbelastung leide die Gesundheit, für die Schüler bedeutet das wieder Unterrichtsausfall.

Schulleiterin arbeitet jetzt als Heilpraktikerin

Petra Schwermer-Brokopp im Dezember 2010. Quelle: Cornelia Roxin

Auch die ungleiche Bezahlung, verglichen mit dem westlichen Nachbarland, führte sie an. Das alles könne Petra Schwermer-Brokopp als Schulleiterin nicht mehr vertreten, verkündete sie damals. „Das bin nicht ich! Meine Überzeugungen und Wertevorstellungen sind andere.“ Sie wollte mit ihrem Schritt auch Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen.

Ihr Einstieg am Barlachgymnasium war 2007. Viel Positives habe sie dennoch mitnehmen können, sagte sie damals. Gern hatte sie dort gearbeitet.

Petra Schwermer-Brokopp ist heute Heilpraktikerin in Hohen Schönberg.

Von Jana Franke