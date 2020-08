OZ-Umfrage: Braucht Boltenhagen ein Schwimmbad?

Boltenhagen

Das Ostseebad Boltenhagen mit seinen mehr als 12 000 Gästebetten und Tausenden Tagesgästen in der Saison ist der touristische Anziehungspunkt in der Region. Seit Monaten wird an der umstrittenen Dünenpromenade gebaut, das knapp zwei Kilometer lange Bauwerk soll ein Alleinstellungsmerkmal für das Ostseebad werden. Darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Und immer wieder kommt dabei eine Forderung auf: Boltenhagen braucht ein Schwimmbad! Aber braucht es das tatsächlich? Die OSTSEE-ZEITUNG möchte von ihren Lesern in einer Online-Umfrage wissen: Wie denken Sie darüber? Braucht Boltenhagen ein Schwimmbad? Ja? Nein? Was stattdessen?

Wenn Sie sich an der Umfrage beteiligen möchten, klicken Sie hier: www.ostsee-zeitung.de/umfragegvm

Von nn