OZ-Umfrage: Was wird aus Grevesmühlens Innenstadt?

Norma erweitert seine Verkaufsfläche in den nächsten Wochen mit einem Neubau an der Klützer Straße von 500 auf 1000 Quadratmeter. Penny hat diesen Schritt am östliche Stadtrand bereits getan. Lidl startet immer wieder Anfragen in Sachen Erweiterung. Aldi und Markant haben den Neubau am Bahnhof erst vor wenigen Jahren bezogen. Einkaufsmöglichkeiten gibt es in Grevesmühlen reichlich? Doch was passiert mit der Innenstadt?

Die Einzelhändler warnen seit Jahren vor der Entwicklung. Noch verfügt Grevesmühlen über zahlreiche Geschäfte im Zentrum. Das Parkkonzept, das Ende des Jahres umgesetzt werden soll und die Zahl der Stellflächen für Anwohner reserviert, soll die Attraktivität erhöhen. So zumindest das Ziel der Stadtverwaltung. Was halten die Händler und Einwohner davon?

Anke Boost vom Edeka-Markt Boost in der August-Bebel-Straße findet es generell schade, dass sich die Einkaufsmöglichkeiten immer mehr nach außerhalb verlagern. „Das ist schlecht für uns Händler in der Innenstadt, aber auch für viele ältere Leute, die die Discounter am Stadtrand nicht mehr so leicht erreichen.“

Anke Boost vom Edeka-Markt in der Innenstadt. Quelle: Annett Meinke

Ihrer Meinung nach sollte die Stadt weniger Supermärkte billigen und sich mehr für die Aufwertung des Zentrums einsetzen. „Wir wollen nicht, dass die Stadtmitte ausstirbt“, sagt sie. Für ihren Edeka sehe sie hingegen bislang keine Nachteile. „Wir haben unsere Stammkunden, die ohnehin immer wieder kommen, weil sie uns kennen und wissen, dass wir immer für unsere Kunden da sind.“

Ein wenig anders sieht das Dirk Budack von Dibu Mode und Mehr in der Wismarschen Straße. Er glaubt, von mehr Einzelhandel im Stadtzentrum würde auch sein Laden profitieren. „In meinen Augen fehlt es hier an Geschäften, die bestimmte Produkte anbieten. Auch Kleidung wie Wäsche, die ich in meinem Laden nicht führe.“

Dirk Budack von DiBu Mode und Mehr in Grevesmühlen Quelle: Flemming Goldbecher

Ein attraktiveres und Stadtzentrum würde auch mehr Leute anziehen. Ebenso die Ordnung und Sauberkeit lasse hier und da zu wünschen übrig, meint er. „Statt also nach Grevesmühlen zu kommen, fahren viele lieber nach Lübeck oder Schwerin. Dort finden sie alles, was sie brauchen.“

Erhöhte Konkurrenz durch mehr Kleidungs- und Modegeschäfte würde Budack nicht fürchten. „Damit muss man als Händler doch umgehen können. Ich versuche immer optimal zu beraten und besser zu sein als die Konkurrenz.“

So denkt auch Gabriele Wulff, Inhaberin des kleinen Geschäfts „Jolis Cadeaux - Schöne Geschenke“, ebenfalls in der Wismarschen Straße. „Wenn man sich als Händler mit seinem Sortiment auf die Konkurrenz einstellt und einzigartig macht, dann ist doch alles gut. Dazu hat man doch ein Geschäft.“

Gabriele Wulff von Jolis Cadeaux - Schöne Geschenke in Grevesmühlen Quelle: Flemming Goldbecher

Mehr Leben in der Innenstadt würde Wulff in jedem Fall begrüßen. „Vielfalt ist immer besser. Manche Händler müssen sich einfach nur mehr zutrauen.“ Zudem sei das mitunter zu wenig belebte Zentrum nicht nur hier ein Problem. „Leerstände gibt es überall in der Region. Grevesmühlen steht damit nicht allein da.“

Tina Anclais ist in Grevesmühlen aufgewachsen und arbeitet hier. Mittlerweile ist sie zwar weggezogen. Dennoch hat sie die Entwicklung der Stadt bis heute verfolgt. „Die Stadt stirbt aus“, sagt sie deutlich. Über mehr Einkaufsangebote in der Innenstadt würde sie sich freuen. „An Lebensmitteln findet man am Stadtrand alles, was man braucht, aber einkleiden kann man sich in Grevesmühlen nicht.“

Tina Anclais ist in Grevesmühlen aufgewachsen. Quelle: Flemming Goldbecher

Das störe sie jedoch mittlerweile kaum noch. „Ich habe ja ein Auto und bin mobil. Wenn ich etwas brauche, fahre ich nach Lübeck. Dort ist die Altstadt sehr schön und ich bekomme alles, was ich brauche.“

Was glauben Sie, braucht Grevesmühlen noch mehr Verkaufsfläche auf der grünen Wiese? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil: https://leser-umfrage.de/oz/grevesmuehlen/.

Von Flemming Goldbecher und Michael Prochnow