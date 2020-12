Dassow

Die Hofpausen nutzen Greta, Hannah, Mats, Connor und Moritz aus der Klasse 4a der Regionalen Schule mit Grundschule in Dassow gern, um sich am Klettergerüst ein wenig auszutoben – oder eben einfach nur auf den Stangen zu sitzen und die Woche auszuwerten, sagt Greta. Doch eben jenes Spielgerät ist Ende des Jahres Geschichte. Es ist nicht mehr durch den TÜV gekommen.

Es gibt die Anweisung, die durch Witterung in Mitleidenschaft gezogenen Sprossen zu reparieren „oder das Klettergerüst abzureißen“, erklärt Siegfried Schöne. Er ist nicht nur Hausmeister an der Schule, sondern auch Vorsitzender des Fördervereins der Einrichtung. In beiden Funktionen weiß er: Das ist eine mittlere Katastrophe. Spielgeräte gibt es sowieso kaum auf dem Pausenhof. Geschuldet ist das der Vorschrift des Amtes Schönberger Land, die um die Zufahrt der Feuerwehr fürchtet, sollte es mal zu einem Brand kommen. So ist in den vergangenen Jahren schon improvisiert worden. „Wir haben unter anderem Hüpfspiele auf den Asphalt gemalt“, erklärt Siegfried Schöne. Wenn nun auch noch das Klettergerüst fehlt, haben die Kinder nur noch eine Wippe und Balancier-Balken, um sich auszutoben.

Eine Reparatur des Spielgerätes, so ergaben es die Recherchen, wäre im Vergleich zu einer Neuanschaffung fast genauso teuer. Für knapp 1400 Euro könnte schon ein neues Klettergerüst auf der Fläche stehen. So hoffen die Grundschüler auf Spenden von Unternehmen – und von Lesern der OZ im Zuge der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. „Eine neue Klettermöglichkeit wäre schon toll“, gibt Greta zu.

Förderverein seit fünf Jahren aktiv

Der Förderverein der Regionalen Schule mit Grundschule in Dassow gründete sich am 19. Januar 2015. Im Vereinsregister eingetragen war er im November 2015. Missen möchte Schulleiterin Sabine Kurda das Engagement der Eltern – momentan zählt der Verein 29 Mitglieder – nicht mehr. „Er unterstützt finanziell verschiedene Projekte, darunter zum Beispiel den Schulgarten. Außerdem gibt er Zuschüsse für den jährlichen Theaterbesuch und schaffte Sportspielgeräte wie zum Beispiel eine Torwand an“, zählt sie auf.

Verschiedene Ideen entwickeln die Mitglieder gemeinsam, wie die Vereinskasse aufgebessert werden kann. So gab es auch den Versuch, sich bei Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg-Vorpommern für die Aktion „Scheine für Vereine“ zu bewerben. Dank zahlreicher Unterstützer regnete es im Jahr 2018 stolze 2000 Euro, die unter anderem für die Aufbesserung des Schulhofs und für ein Schulfest verwendet worden waren.

Im Corona-Jahr ist es schwieriger, das Vereinskonto wachsen zu lassen. Die Stadt Dassow unterstützt zwar nach Kräften, „aber Dassow hat viele Vereine, die auch Geldsorgen haben“, zeigt Siegfried Schöne Verständnis. Jeder kleine Betrag helfe – oder Sachspenden. So hat sich unter anderem Jan Werner, dessen Sohn in Dassow zur Schule geht, 20 neue Computer inklusive Bildschirm organisiert, die Kindern aus finanziell schwächeren Haushalten im Falle einer Schulschließung in Corona-Zeiten die Möglichkeit geben sollen, weiter lernen zu können, ohne dass die Herkunft zu Nachteilen führt, erklärte er.

OZ-Weihnachtsaktion erfüllt Wünsche

Mit der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt die OZ die Fördervereine aller neun Grundschulen in der Region: „ Fritz Reuter“ und „Am Ploggensee“ in Grevesmühlen sowie die Einrichtungen in Boltenhagen, Dassow, Selmsdorf, Kalkhorst, Herrnburg und Schönberg und die Evangelische Inklusive Schule in Schönberg.

Für die Grundschüler in Kalkhorst soll ein Mitmachzirkus realisiert, für die Schule in Dassow ein neues Klettergerüst angeschafft werden. Mehr zu den Vorhaben der anderen Vereine lesen Sie in den kommenden Tagen und Wochen.

Als zweites Projekt wird die OZ das Hospiz im Schloss Bernstorf berücksichtigen, das mit den Spenden eine Zimmerpatenschaft ermöglichen möchte. Finanziert werden sollen unter anderem der Mehraufwand durch die hauseigene Küche, die tiergestützte Therapie mit Alpaka Leopold, individuelle Wünsche der Gäste und – sofern dies nicht von den Angehörigen finanzierbar ist – die Fahrtkosten für ein letztes Familientreffen.

Mit dem Stollen- und Wurstverkauf für die OZ-Weihnachtsaktion am vergangenen Donnerstag und Freitag auf dem Grevesmühlener Marktplatz sind bereits die ersten 1000 Euro auf dem Konto. Außerdem spendete das Restaurant Luisenhof zwischen Mallentin und Dassow 50 Euro. Vielen Dank dafür.

Von Jana Franke