OZ-Weihnachtsaktion: Zirkusprojekt soll Kalkhorster Schüler erfreuen

Kalkhorst

Als „kleine Schule auf dem Lande“ mit insgesamt vier Klassen und knapp 70 Kindern bleibt in der Grundschule „ Adolf Diesterweg“ in Kalkhorst über den Unterricht hinaus kaum Zeit für zusätzliche Projekte. Einen Schulförderverein im eigentlichen Sinne, wie ihn andere Einrichtungen haben, gibt es vor Ort nicht. Unterstützung erfahren Lehrer und Schüler vom örtlichen Verein Kinderkram e.V. „Und die ist uns ausgesprochen wichtig“, gibt Schulleiterin Andrea Thomsen zu. „Der Verein unterstützt uns finanziell sowie personell bei vielen schulischen Veranstaltungen“, sagt sie dankbar.

Unter anderem führen die Kinder der vierten Klasse jedes Jahr ein Theaterstück für alle Eltern und Einwohner auf. „Wir proben und fertigen die selbst geschneiderten Kostüme immer in Zusammenarbeit mit dem Verein“, verrät die Schulleiterin. Ebenso werden wöchentliche Vorlesestunden und Lesepaten durch den Verein organisiert. „Das Lesen haben Senioren der Gemeinde Kalkhorst übernommen. Hieraus entstehen enge Bindungen zu verschiedenen Altersgruppen“, freut sich Andrea Thomsen.

Verein blickt zuversichtlich ins neue Jahr

In den vergangenen Wochen und Monaten mussten die Aktivitäten aufgrund der Corona-Pandemie deutlich zurückgeschraubt werden, aber der Verein blickt bereits ins kommende Jahr. Geplant ist ein Zirkusprojekt, das mit der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ finanziert werden soll.

Erfahrene Zirkuspädagogen werden mit einem großen Zelt anreisen, in dem die Mädchen und Jungen der ersten bis vierten Klasse mehrere Tage üben, ihre eigenen Talente entdecken und neue Fähigkeiten entwickeln. „Am Ende gibt es eine Vorführung für die Eltern“, verrät Daniela Bärwald. Die Kalkhorsterin ist Vorsitzende des 2008 gegründeten Vereins Kinderkram e.V.

Verein mit Online-Einkauf unterstützen

Mehr oder weniger durch Zufall ist sie zu den engagierten Eltern des Vereins gestoßen. Auf einer Versammlung machte die 38-Jährige auf die Internetseite www.bildungsspender.de aufmerksam. Wer über diese online einkauft – 6834 Shops machen mit – kann Projekte, Einrichtungen oder eben Vereine unterstützen. Ohne Mehrkosten, denn die Shops spenden einen gewissen Prozentsatz der Einnahmen. Am Ende waren die Vereinsmitglieder nicht nur von der Idee begeistert, sondern auch von Daniela Bärwalds Engagement. Fortan war sie Mitglied und seit eineinhalb Jahren nun Vorsitzende. Und: Das Onlineshoppen über besagte Internetseite wird von einigen rege genutzt. „Ich habe den Verein vor zwei Jahren angemeldet und wir haben bisher 400 Euro bekommen“, erklärt sie.

Engagieren sich im Verein Kalkhorster Kinderkram: (v.l.) Annette Lesser, Annette Hübler, Ingrid Suddendorf, Caroline Kobel und Claudia Semrau. Quelle: privat

Die Schule ist nicht das einzige Projekt, das der Verein unterstützt. Unter anderem werden für alle Kinder ab der fünften Klasse jährlich Kinderdiscos organisiert, ebenso unterstützen die 15 Mitglieder das Kalkhorster Dorf- und Sportfest mit Tombola und Kinderschminken sowie den Adventsmarkt im Ort. Nicht unberücksichtigt bleibt auch die Kindertagesstätte im Ort, für die im vergangenen Jahr zum Beispiel ein Dreirad mit Anhänger angeschafft wurde.

OZ unterstützt neun Fördervereine

Mit der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt die OZ die Fördervereine aller neun Grundschulen in der Region: „ Fritz Reuter“ und „Am Ploggensee“ in Grevesmühlen sowie die Einrichtungen in Boltenhagen, Dassow, Selmsdorf, Kalkhorst, Herrnburg und Schönberg und die Evangelische Inklusive Schule in Schönberg. Alle werden in den kommenden Tagen und Wochen vorgestellt und von ihren geplanten Vorhaben berichten.

Hier können Sie spenden Die OZ-Weihnachtsaktion läuft über ein Spendenkonto des DRK-Kreisverbandes. Von dort aus wird das Geld später verteilt. Empfänger: DRK-Kreisverband NWM IBAN: DE46 1405 1000 1000 0303 57 BIC: NOLADE21WIS Kennwort: OZ-Weihnachtsaktion

Als zweites Projekt wird die OZ das Hospiz im Schloss Bernstorf berücksichtigen, das mit den Spenden eine Zimmerpatenschaft ermöglichen möchte. Finanziert werden sollen unter anderem der Mehraufwand durch die hauseigene Küche, die tiergestützte Therapie mit Alpaka Leopold, individuelle Wünsche der Gäste und – sofern dies nicht von den Angehörigen finanzierbar ist – die Fahrtkosten für ein letztes Familientreffen.

Von Jana Franke