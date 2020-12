Grevesmühlen

Stollen- und Wurstverkauf für die OZ-Weihnachtsaktion in Corona-Zeiten – das war tatsächlich eine Herausforderung in dieser Woche. Normalerweise werden die Leckereien zugunsten der Spendenaktion auf dem Weihnachtsmarkt verkauft. Doch der fiel dieses Jahr aus. Stattdessen sorgten die vielen Helfer dafür, dass Stollen und Wurst – vielen Dank an dieser Stelle an die Bäckerei Freytag und die Fleischereien Rump und Fischer – frisch hergestellt und in den Buden auf dem Markt verkauft werden konnten.

Der Andrang dort war unglaublich, bereits am ersten Tag gingen 90 Prozent der Pakte über den Tisch, der kleine Rest war am Freitagvormittag innerhalb von fünf Minuten ausverkauft. Die Nachfrage überstieg deutlich das Angebot. Dennoch spendeten die Grevesmühlener auch weiter – auch wenn es dafür keinen Stollen und keine Wurst mehr gab.

Spendenaktion läuft bis zum Jahreswechsel

Der erfolgreiche Auftakt war allerdings nur der Anfang der Spendenaktion, die bis zum Jahreswechsel läuft. Eine Spendenbox steht weiterhin in der Filiale der Bäckerei Freytag in der August-Bebel-Straße. Und wenn Sie – mit Abstand und Maske natürlich – direkt in der OZ-Redaktion Ihre Spende und Anregungen loswerden wollen, dann ist auch das natürlich möglich. Wenn es Fragen dazu gibt, rufen Sie uns gern unter 038 81 / 78 78 10 an.

Auch die vier Apotheken in Grevesmühlen sind wieder mit im Boot, seit vielen Jahren bereits unterstützen sie die OZ. Je mehr Spenden zusammenkommen, umso mehr können sie den Schulfördervereinen und dem Hospiz helfen. Vor allem in diesem mehr als turbulentem Jahr ist der Zusammenhalt wichtiger denn je. Und nach diesem erfolgreichen Auftakt kann ich nur sagen: Vielen Dank und machen Sie weiter so, Ihr Michael Prochnow.

Die OZ-Weihnachtsaktion läuft über ein Spendenkonto des DRK-Kreisverbandes. Von dort aus wird das Geld später verteilt.

Hier können Sie spenden:

Empfänger: DRK-Kreisverband NWM

IBAN: DE46 1405 1000 1000 0303 57

BIC: NOLADE21WIS

Kennwort: OZ-Weihnachtsaktion

Von Michael Prochnow