Grevesmühlen

Was für eine Hilfe! Für die OZ-Weihnachtsaktion haben wieder die Bäckerei Freytag sowie die beiden Fleischermeister Jens Kock und André Müller keine Mühe gescheut, um das Projekt des Forstamtes, um das es in diesem Jahr geht, zu unterstützen. Und weil der Weihnachtsmarkt nicht stattgefunden hat, auf dem normalerweise der Riesenstollen und die Wurstkette verkauft werden, sollen die Pakete mit dem leckeren Inhalt nun am Sonnabend, 4. Dezember, verkauft und verteilt werden.

Von 11 bis 14 Uhr (Achtung, der Verkauf beginnt bereits am Vormittag!) stehen die beiden Stadträte Kristine Lenschow und Holger Janke mit OZ-Redaktionsleiter Michael Prochnow auf dem Marktplatz, um dort die leckeren Pakete zu verkaufen. Verpackt wurden sie von vielen Helfern, darunter auch Astrid Hollmann vom Gewerbeverein.

Bürgermeister bietet Lieferservice an

Für 15 Euro, die als Spende an die Weihnachtsaktion gehen, gibt es vier große Stücken Stollen, drei Würste und für die ersten 30 Käufer einen großen OZ-Kalender. Am Sonntag liefert übrigens Bürgermeister Lars Prahler bestellte Pakete aus. Wer also seinen Mitarbeitern etwas Gutes tun und gleichzeitig die Weihnachtsaktion für das Forstamt unterstützen möchte, der kann sich noch bis Freitagmittag unter 03881/72 31 03 melden oder eine E-Mail an pressestelle@grevesmuehlen.de mit Namen, Adresse und Anzahl der Stollen-/Wurstpakete schicken.

Fleischermeister Jens Kock (Foto) hat zusammen mit André Müller (Fleischerei Fischer) die Würste gespendet. Quelle: Michael Prochnow

Zur Galerie Zahlreiche Helfer, darunter auch Astrid Hollmann vom Gewerbeverein haben beim Verpacken mitgeholfen.

Von Michael Prochnow