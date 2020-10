Wohlenhagen

Eigentlich wollte er jetzt in der Sonne auf Gran Canaria ausspannen, den ganzen Winter über. Doch weil die Inselgruppe zum Risikogebiet erklärt wurde, ist Heinz Hemmersbach in Deutschland geblieben. Der Kölner landete in Trittau bei einer Frau, die, wie er berichtet, schon zum Frühstück ’ne Flasche Gin vernichtete, was selbst ihm zu viel erschien für diese Uhrzeit. Mit dem Fahrrad fuhr er nach Wismar, dort blieb er in der Obdachlosenunterkunft der Diakonie. Allerdings auch nur ein paar Tage, weil es Ärger um 100 Euro gegeben habe. Schließlich hängte er am Strand von Zierow seine Hängematte zwischen ein paar Bäume hinter dem Hundestrand und blieb dort vier Wochen. Bis er zusammengeschlagen wurde und der Bürgermeister der Gemeinde ihm klarmachte, dass Zelten hier verboten sei. Seit drei Wochen lebt er nun in einer Ferienwohnung in Wohlenhagen. Und weil das alles ziemlich aufregend und Heinz Hemmersbach aber niemand ist, der aufgibt, findet er, müsse das alles an die Öffentlichkeit. Die große deutsche Boulevard-Zeitung, sagt er, habe Angst, die Geschichte zu schreiben. Also rief er bei der OSTSEE-ZEITUNG an.

Rausgeflogen aus der Obdachlosenunterkunft

Seinen Lebensunterhalt bestreitet er nach eigenen Angaben von den Erlösen seiner Firma in Köln, die mit Steinen handele. Ein Geschäftsführer kümmere sich um den Laden, der Steine aus Indien in Deutschland verkauft. Und warum ist er dann obdachlos? „Die Frauen, ich kann Ihnen sagen, das war mein Untergang.“ Die Scheidung habe ihn nicht nur seine Existenz und Gesundheit gekostet, sondern auch dafür gesorgt, dass er auf der Straße landete. Dabei gibt es einen Zeitungsartikel vom September 2019 aus Köln, wo der 60-Jährige einen Obdachlosen von der Domplatte rettet und ihm unter die Arme greift. Der großzügige Unternehmer zeigt Herz, so steht es im Internet nachzulesen. Nun hat es in selbst erwischt. Jedenfalls kurzzeitig.

Gestrandeter Paradiesvogel Quelle: Prochnow

Große Träume hat er immer noch

Denn auch wenn Gran Canaria nicht geklappt hat, die Obdachlosenunterkunft in Wismar ihm Ärger machte, und der Strand von Zierow irgendwie auch nicht funktionierte, jetzt soll alles besser werden. „Ich denke, ich werd’ in Wismar eine Kantine übernehmen“, sagt er und zwinkert seiner Begleiterin zu, die er mal Mara und ein anderes Mal Ramona nennt. Die dunkelhäutige junge Frau, die ihn seit einiger Zeit begleitet, lächelt dazu und schüttelt ab und zu mit dem Kopf.

Hier am Strand von Zierow hat Heinz Hemmersbach einige Wochen gelebt. Quelle: Prochnow

Im Wismarer Obdachlosenheim der Diakonie kann man sich noch gut an den Kölner erinnern, der einige Zeit dort lebte. Auf jeden Fall sei er allein gegangen, sagt eine Mitarbeiterin. Mehr möchte sie aus Datenschutzgründen dazu nicht sagen. Nur so viel: Er sei dann an den Strand gezogen. Für den 60-Jährigen der einzig logische Schritt im Sommer 2020, das Wetter spielt mit, es regnet kaum, die Temperaturen sind konstant über 20 Grad. Und rein rechtlich, so weiß Heinz Hemmersbach, sei er auf der sicheren Seite. Nicht nur, dass die Mitarbeiterin des Bürgermeister ihm gesagt habe, dass er am Strand in der hinteren Ecke wohnen dürfe. „Es ist auch total legal. Solange man nur eine Hängematte und eine Plane aufspannt, ist das kein Zelten, das ist überall erlaubt.“ Das sieht der Bürgermeister der Gemeinde anders, der ihn nach vier Wochen am Strand Anfang September erklärt, dass es so nicht weitergehen könne und werde. „Beschimpft hat der mich, das kann man sich gar nicht vorstellen.“ Aber sonst seien die Leute hier im Norden freundlich. „Vor allem der Bley hier, der lässt mich jetzt in der Ferienwohnung wohnen.“ Aber nur so lange, bis er wieder auf eigenen Füßen steht. „Ich komm’ schon wieder hoch, das hab ich immer geschafft.“

Kost und Logis für Arbeit auf dem Grundstück

Jetzt lebt er in der Pension Landidylle in Wohlenhagen an der Wohlenberger Wiek. Heinz Hemmersbach lernte Wilhelm Bley zufällig am Strand kennen. Die Familie Bley betreibt unter anderem das Feriendorf an der Ostsee. Wenn irgendwo Hilfe vonnöten ist, dann haben die Bleys schon immer geholfen. Bruder Helmut hat gerade einem Zirkus, der händeringend ein Winterquartier sucht, seine 3000 Quadratmeter große Wiese angeboten. Wilhelm Bley hat Heinz Hemmersbach aufgenommen. Hat auch irgendwie mit Zirkus zu tun. „Ja“, sagt Bley, „ein Paradiesvogel ist er.“ Für Kost und Logis hilft der 60-Jährige jetzt bei Arbeiten auf dem Grundstück – so lange, bis ihn das Fernweh wieder packt. Oder Gran Canaria wieder funktioniert. „Das Flugticket, das hab’ ich immer noch“, sagt Heinz Hemmersbach.

Ärger auf dem Zeltplatz in Zierow

Von Gran Canaria hat der 60-Jährige auch auf dem Zeltplatz in Zierow immer wieder erzählt. Seit Juli hatte er dort am Ende des Strandes gelebt, die Feuerstelle ist noch da, die Zweige, zu einem Dach zusammengebunden, sind noch zu erkennen. Die Aussicht und die Lage sind kaum zu toppen. Doch ein paarmal, so erzählen die Leute vom Strand, hätte ihn die Polizei abgeholt, weil es immer wieder Ärger gab. Spaghetti, so hatten ihn die Leute vom Strand getauft, sei zwar anfangs ganz unterhaltsam gewesen mit seinen Geschichten. Auf Dauer jedoch habe es immer mehr Probleme gegeben. Die Bewohner des Campingplatzes seien genervt gewesen, auch seien Dinge verschwunden. Deshalb musste er gehen. Und es stimme auch nicht, dass der Bürgermeister ihn rausgeworfen habe, sagen die Leute vom Strand. Er habe ihm nur klargemacht, dass es so nicht weitergehen könne, mehr nicht. Dann sei er weitergezogen. Vor wenigen Tagen tauchte Heinz Hemmersbach am Zierower Strand wieder auf. Mit einem Motorrad sei er vorgefahren, habe erzählt, dass er in Wohlenhagen lebe und dass alles super laufe. Wie immer eigentlich.

Der Hundestrand von Zierow, hier hatte der 60-Jährige einige Zeit gelebt. Quelle: Prochnow

Von Michael Prochnow