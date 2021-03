Obdachlos in Grevesmühlen: Stefan L. lebt auf der Wiese am Stadtrand

Grevesmühlen

Er liegt auf zwei Decken, der Kopf steckt in einer Wollmütze, der dichte Bart wuchert an den Seiten hervor. In der Hecke hinter Stefan L. liegen etliche leere Colaflaschen, dazwischen auch leere Kornpullen. Eine mit noch etwas Inhalt steht neben dem 49-Jährigen. „Kalt?“ L. winkt ab. „Ein echter Deutscher wärmt sich am Eisblock.“ Die Temperaturen gehen nachts deutlich unter den Gefrierpunkt. Wie hält man das aus? Und vor allem, warum muss man das überhaupt aushalten?

Wasserschaden sorgte für Feuerwehreinsatz

„Ich bin aus meiner Wohnung geflogen, die haben gesagt, dass ich das war mit dem Wasserschaden “, erzählt L., der aus Grevesmühlen stammt und eine Wohnung im Ploggenseering hatte. „Jedenfalls bin ich seit Donnerstag hier.“ Als er das der Zeitung erzählt („Aber nicht meinen vollen Namen schreiben, sonst gibt’s auf die Lampe.“), ist es Dienstagnachmittag. Der Korn halte ihn warm, sagt er. Aber morgens sei es schon ziemlich frisch. Vor allem, wenn die Wirkung des Fusels nachlässt. Dass ihm dann oft schwindlig sei, habe aber nichts mit dem Alkohol zu tun. „Das hab ich oft morgens, aber da bin ich total nüchtern, ehrlich.“

Autofahrer halten an und bringen Essen

Dass sich die Menschen plötzlich für ihn interessieren, wundert den gelernten Agrotechniker, der in Tressow vor der Wende seine Ausbildung in der Landwirtschaft gemacht hat. „Ich schlaf’ doch bloß hier.“ Und er schaue sich nun mal gern Autos an. Deshalb habe er sich den Platz ausgesucht. Und warum nicht in die Obdachlosenunterkunft in Grevesmühlen? „Mach ich schon noch, aber erst Donnerstag. Dann kannste das Ordnungsamt anrufen.“

Agrotechniker gelernt

Warum Stefan L., der noch Verwandte in der Region hat, auf der Straße gelandet ist, lässt sich auch durch Nachfragen schwer nachvollziehen. Er habe Mitte der 1990er Jahre sogar in Bayern gearbeitet, erzählt er. Zur Schule sei er in Stellshagen gegangen. Das war zu DDR-Zeiten die Sonderschule, wie sie offiziell hieß. Mit dem Wort „Kosmonautenschule“ machten sich die Leute aus der Region lustig über die Kinder, die dort unterrichtet wurden, weil sie in der normalen Schule nicht mitkamen. Viel geredet wurde über die Schule und die Schüler damals nicht in der Öffentlichkeit. Und so gab es viel Platz für Gerüchte und Mythen. Stefan L. jedenfalls wurde Agrotechniker, wie viele aus der Sonderschule. In Tressow machte er die Ausbildung. „Da sind noch einige aus meiner Klasse, die heute noch in Grevesmühlen leben.“

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wildschweine kommen nachts

Inzwischen haben zahlreiche Autofahrer Stefan L. gesehen, wie er dort an der Hecke haust. Und einige helfen sogar. „Eine Frau hat mir Essen gebracht, auch Bier, aber Bier brauch’ ich nicht.“ Der Korn wirkt schneller und besser gegen die Kälte. Auch Kleidungsstücke liegen neben der Decke des 49-Jährigen.

Auf die Toilette geht er in der Hecke, gegen die Wildschweine hat er ein paar Silvesterknaller. „Die hab’ ich schon gebraucht, letzte Nacht waren die Viecher schon ziemlich dicht dran.“ Die Polizei sei auch schon da gewesen und habe gefragt, was er dort mache. „Ich hab’ alle Papiere, ich kann schlafen, wo ich will.“

Von Michael Prochnow