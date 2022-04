Upahl/Boienhagen

Es riecht nach kaltem Zigarettenrauch. In seinem Zimmer sitzt Ingolf B. leicht zusammengefallen auf seinem Stuhl neben dem Fernseher. Das Gerät läuft eigentlich immer. Das Leben hat den Obdachlosen schwer gezeichnet. Seine Augen blicken oft ins Leere.

Krankheiten, Operationen, eine gescheiterte Ehe, ein völlig missratenes Berufsleben und immer wieder das Gefängnis – jetzt ist Ingolf B. seit mehr als einem Jahr im Obdachlosenheim in Boienhagen bei Upahl. Doch die Endstation soll das für den 62-Jährigen nicht sein. „Ich kämpfe noch, auch wenn die Kraft weniger wird!“

Schnell auf die schiefe Bahn geraten

Mit Heimen kennt sich Ingolf B. aus. Schon vom achten bis zum 15. Lebensjahr sei er im Kinderheim gewesen. Sein Vater habe ihn, seine Mutter und seine Schwestern regelmäßig geschlagen, wenn er im Alkoholrausch war. Er selbst trinke nicht. Das habe er sich geschworen, als er mit ansehen musste, was das mit seinem Vater machte.

Auf die schiefe Bahn geriet er trotzdem. Mehrfach. „Hätte mein Schwager mich damals nicht gerade noch davon abgehalten, hätte ich meinen eigenen Vater in der Badewanne ertränkt“, sagt er. Er weiß, dass er ein hohes Aggressionspotenzial habe. Mehrfach Körperverletzung, Diebstahl, Einbruch – die Liste der Delikte ist lang.

Ingolf B. wurde obdachlos. Aus dem Krankenhaus kam er direkt ins Heim. Quelle: Mario Kuska

Nach dem Aufenthalt im Kinderheim verlief sein Start ins Berufsleben ebenfalls holprig. Bäcker wollte er sein Leben lang sein. Doch Umstände und System zwangen ihn, als Hilfsarbeiter Schächte für Elektroleitungen zu graben. „Irgendwann ging ich einfach nicht mehr hin. Weil ich damit dann aber als Asozialer eingestuft wurde, musste ich ins Gefängnis. Dreimal“, erinnert sich Ingolf B. Weil er jedoch in der Nachbetrachtung als Opfer des Systems gegolten habe, wurde er als sogenannter politischer Häftling rehabilitiert. „Ich habe ein paar Zehntausend Mark Abfindung bekommen“, erklärt er. Das Geld sei längst weg.

Irgendwann keine Miete mehr bezahlt

Gescheitert wie seine Karriere auf dem Arbeitsmarkt sei letztlich auch sein Privatleben. Etliche Male habe seine Frau auf ihn gewartet, wenn er mal wieder hinter Gittern saß. Doch irgendwann ging auch die Liebe in die Brüche und das Paar trennte sich. Losen Kontakt gebe es zu seiner Ex und den zwei Töchtern manchmal noch am Handy. „Die Mädchen wollten wissen, wo ich bin und mich rausholen. Aber ich habe ihnen nicht gesagt, wo genau ich mich aufhalte. Ich will das nicht“, so der Familienvater.

Warum kam der Mann, der sich noch einmal eine eigene Wohnung suchen will, überhaupt ins Obdachlosenheim? „In meiner letzten Wohnung war Schimmel und das habe ich dem Vermieter in der Nähe von Grevesmühlen angezeigt. Irgendwann hab ich keine Miete mehr bezahlt. Dann haben sie mir gekündigt. Als ich daraufhin gesundheitlich zusammengeklappt bin, landete ich im Krankenhaus und dann hier im Heim“, erzählt er.

Wohnungssuche: Flüchtlinge haben Vorrang

Nicht sein erster Zusammenbruch. Seit vielen Jahren habe er fast ein Dutzend Operationen über sich ergehen lassen. Am Darm, am Magen, an der Lunge. Die Kraft verlasse ihn langsam. Und trotzdem wolle er noch einmal ganz für sich leben. Vielleicht mit der Rente in ein paar Jahren, nicht nur vom Sozialgeld.

Doch vorerst heißt seine Adresse „Zum Sportplatz 15“ in Boienhagen. „Momentan sind einfach keine Einraumwohnungen verfügbar. Und außerdem sehe ich ein, dass derzeit erstmal für die Flüchtlinge gesorgt werden muss. Das sind auch arme Menschen, denen geholfen werden muss. Für mich kann ich hier derzeit ja sorgen“, sagt Ingolf B.

Modernisierung des Heims kostet 37 000 Euro

Gesorgt wird für den Mann, der sein Zimmer bestens in Schuss hat, seit neuestem auch viel besser. In Boienhagen wurde das Obdachlosenheim modernisiert. „Mit der Sanierung wurden alle Wohnräume sowie die öffentlichen Bereiche neu gestrichen, Fenster und Türen wurden erneuert, Elektrik für TV-Anschlüsse verlegt. Bei Bedarf wurden durch den Dienstleister neue Möbel oder andere Ausstattungsgegenstände zur Verfügung gestellt“, sagt Tina-Sophie Schulz von der Stadt Grevesmühlen, die das Heim vom Amt Grevesmühlen-Land gemietet hat.

Die Obdachlosenunterkunft zwischen Upahl und Boienhagen. Quelle: Mario Kuska

Mehr als 37 000 Euro wurden für die Renovierung investiert. Ein Segen vor allem auch für Ingolf B. „Jetzt kann ich fast alle Programme im Fernsehen verfolgen. Das ist schon etwas wert. Vorher hab ich fast ein Jahr nur am Handy mal was gucken können“, sagt der 62-Jährige.

Und immer wieder muss die Polizei anrücken

Kontakt zu den weiteren vier Bewohnern habe er nur spärlich. Den Grund sagt er ganz unverhohlen. „Das sind alles Trinker. Ich mag das einfach nicht, wenn die voll sind. Im vergangenen Jahr kam hier knapp zehn Mal die Polizei. Immer gab es Stress, wenn zu viel gekippt wurde. Da halte ich mich raus. Wenn ich Kraft genug habe, gehe ich mal raus und mähe den Rasen. Aber die Luft wird schnell knapp.“

Versorgen müsse sich Ingolf B. selbst. Wenn der Scheck vom Amt komme, fährt er nach Grevesmühlen das Geld einlösen und Großeinkauf machen. „Ich kaufe im Aldi – immer nur haltbare Sachen. Das ist billig und ich hab lange was davon. Etwas Warmes koche ich mir nur selten“, sagt er und zeigt auf seine kleine Küchenzeile. Er koche eben nicht gern dort, wo er auch schlafen müsse. In seinem Zimmer hat er neben einer Schlafcouch noch eine Couch und einen Sessel. Ein Tisch, ein paar Schränke und der Fernseher komplettieren seine spärliche Einrichtung.

Zu den Toiletten und zum Duschen muss B. wie die anderen Bewohner in die gemeinschaftlich zu nutzenden Sanitäranlagen. Dort wäre noch Nachholbedarf, was den Sanierungsstand angeht, erklärt B. Und auch die Sauberkeit lasse zu wünschen übrig. Trotzdem scheint der Mann, der in seinem Leben so oft vom rechten Weg abkam, geläutert. „Ich bin dankbar. Immerhin habe ich die Chance, hier zu wohnen. Nicht draußen auf der Straße zu sein. Und nun ist alles auch noch ein bisschen schöner geworden für alle hier“, sagt B. Doch sein Traum von der eigenen Wohnung bleibe.

Von Mario Kuska