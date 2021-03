Grevesmühlen

Der Boden ist übersät von leeren Kornflaschen, Tabakdosen stehen überall herum, auch sie sind leer. Aus dem Bad wabert ein unangenehmer Geruch durch die Einraumwohnung im dritten Stock des Wohnblocks, in der Küche liegen Essensreste, Müll und anderer Unrat. Insekten krabbeln über die Tüten und Decken, die überall herumliegen.

Hier hat Stefan L. bis vor einigen Tagen gelebt. Der 49-Jährige hatte für große Aufmerksamkeit gesorgt, weil er tagelang auf einer Wiese am südlichen Stadtrand von Grevesmühlen lebte. Nachdem die Zeitung über ihn berichtet hatte, startete Anja Heinath aus Rehna einen Aufruf, ihm zu helfen. Mittlerweile wohnt L. in einer Ferienwohnung in Wohlenberg. Anja Heinath, die 36-Jährige aus Rehna mit dem großen Herzen steht ihm nach wie vor zur Seite, war am Donnerstag mit ihm beim Friseur in Rehna. Er hat gute Chancen,

Ein Blick in das ehemalige Wohnzimmer der Ein-Zimmer-Wohnung von L. Quelle: Privat

in ein betreutes Wohnen aufgenommen zu werden. Auch Betreuer haben sich bei ihm gemeldet. Alkohol, sagt er, habe er seit Tagen nicht mehr angerührt. Hotelier Helmut Bley, der ihn in einer Ferienwohnung aufgenommen hat, versorgt ihn mit warmen Mahlzeiten. Es gehe ihm gut, so der 49-Jährige, die Zeit in Wohlenberg verbringe er mit Spaziergängen. Eine tragische Geschichte mit Happyend?

Nachbarn sind froh, dass L. weg ist

Daran mag im Aufgang des Wohnblocks im Ploggenseering in Grevesmühlen, wo Stefan L. mehrere Jahre im dritten Stock lebte, niemand so recht glauben. Sie sind, so ergab eine Umfrage unter einigen Nachbarn, erst einmal froh, dass der 49-Jährige nicht mehr hier wohnt. Warum? „Das war eine

Die Wohnung von Stefan L. in Grevesmühlen, hier der Blick in die Küche. Quelle: Privat

Katastrophe“, sagt einer der Nachbarn, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. „Eigentlich war er ein ruhiger Zeitgenosse, aber er säuft eben zu viel.“ Und im Suff habe er mehrfach den ganzen Aufgang in Angst und Schrecken versetzt. „Die Feuerwehr war nicht nur einmal hier, weil er wieder mal den Wasserhahn aufgedreht und vergessen hat, ihn zuzumachen.“ Beim letzten Mal vor ein paar Tagen mussten die Rettungskräfte die Tür aufbrechen, weil L. nicht öffnete. Nachbarn hatten die Feuerwehr gerufen, weil Wasser durch den Versorgungsschacht lief und unter anderem die Elektrik lahmlegte. Die betroffene Wohnung musste anschließend teilweise saniert werden.

Fristlose Kündigung vom Vermieter nach Wasserschaden

Als die Tür aufgebrochen wurde, soll L. bis zu den Knöcheln im Wasser gestanden haben – ohne sich darum weiter zu kümmern, Er wollte, so Zeugen, weder die Feuerwehr noch die Polizei reinlassen. Die Hausmeister der Wobag können ein langes Lied davon singen, welchen Ärger es mit L. immer wieder gab. Denn er ließ weder Handwerker rein noch reagierte er auf Anschreiben oder Hinweise. Am Ende soll der Zustand der Toilette in der Wohnung so schlimm gewesen sein, dass sich der hinzugerufene Klempner geweigert haben soll, die Verstopfung zu beseitigen.

Friseurin Jana Strübing im Salson Trend-Hair in Rehna schneidet Stefan L. die Haare. Quelle: Michael Prochnow

Wie die Recherche ergab, hatte die Wobag etliche Versuche gestartet, um L. dazu zu bewegen, sich halbwegs in die Hausgemeinschaft einzufügen. „Der hat doch bloß den Fusel im Kopf gehabt“, sagt ein Nachbar. „Dem war doch alles egal.“ Dabei hat auch das Sozialamt regelmäßig Kontakt zu L. gehabt. Doch der habe, so die Nachbarn, sich auch nicht helfen lassen wollen.

Als der Reporter ihn fragte, warum er denn auf der Wiese gelebt habe und nicht in seiner Wohnung, hatte der 49-Jährige ausweichend geantwortet. Er könne dort nicht mehr wohnen. Tatsächlich hatte die Wobag nach etlichen vergeblichen Versuchen und dem zweiten großen Feuerwehreinsatz die Reißleine gezogen und ihm die Wohnung gekündigt. „Dann bin ich da raus, was sollte ich denn machen“, sagt L. auf den Tag angesprochen, als er auf die Wiese am Stadtrand zog. „Zur Schlüsselübergabe bin ich dann nicht mehr hin, warum auch.“

„Bin eben ein Messi“

Dass seine ehemalige Wohnung völlig vermüllt ist, ist Stefan L. bewusst. Er nickt nur kurz, als er auf das Chaos angesprochen wird. „Bin eben ein Messi.“ Das mit dem Wasserschaden aber, das stimme so nicht. Wie war es dann? Keine Antwort. Anderes Thema. Wann er denn das letzte Mal beim Friseur gewesen sei, will der Reporter wissen, während Friseurin Jana Strübing ihm mit der Schere die Haare schneidet. „Das muss so beim ersten Lockdown gewesen sein, aber lange vorher.“ Jana Strübing nickt. „Das kommt schon hin.“ Aus den langen Zotteln wird langsam eine richtige Frisur. Nichts erinnert mehr an den Obdachlosen, der noch vor anderthalb Wochen in einer Hecke am Stadtrand hauste.

Betreutes Wohnen als Chance für ein neues Leben

L. auf seinem Lager am Stadtrand. Quelle: Prochnow

Dass er nun Chancen hat, in ein Wohnprojekt übernommen zu werden, tue ihm gut, sagt er. Er kennt die Einrichtung in Grevesmühlen. „Das ist ne gute Sache.“ Auch Anja Heinath freut sich. Sie hatte im Internet den Zeitungsbericht über L. gelesen und alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ihm zu helfen. Einfach so, sagt die Pflegerin und zweifache Mutter.

Das sei einfach ihr Ding. Als sie die Fotos sieht mit der vermüllten Wohnung schüttelt sie den Kopf. „Zum Glück ist im Moment alles gut“, sagt sie. Nicht ganz. Denn Stefan L. hatte gehofft, dass seine Angehörigen die Artikel lesen und sich melden würden. „Haben sie aber nicht, schade finde ich das.“

Von Michael Prochnow