Biathlon geht auch im Sommer. Das zeigen am Wochenende 56 Cross-Scater in Oberhof. „Wir hatten noch nie so viele Teilnehmer“, sagt Joerg Affeldt. Der Vorsitzende des Vereins Rolldichfit freut sich über den Rekord. Nach den Gründen für den Erfolg gefragt, antwortet Joerg Affeldt: „Wir sind als Verein sehr aktiv.“

Zu Beginn der Corona-Zeit wurden die Cross-Skater allerdings ausgebremst. Sie mussten den geplanten Biathlon in Willingen ausfallen lassen.

„Unsere Mitglieder waren richtig hungrig“

Im Juli konnten sie wieder starten – im sächsischen Oberwiesenthal. Joerg Affeldt berichtet: „Unsere Mitglieder waren richtig hungrig darauf, wieder starten zu können.“

Das passiert jetzt unter den Bedingungen von Corona. Der Verein hält sich strikt an die Hygienebestimmungen, hat dafür ein eigenes Team zusammengestellt. Damit stand dem Wettbewerb in Oberhof nichts mehr im Weg. „Die entsprechenden Genehmigungen vom Amt Klützer Winkel liegen vor“, erläutert Margret Rudolph. Sie wohnt in Oberhof und ist Mitglied im Verein „ Rolldichfit“.

Der Cross-Skater-Biathlon in Oberhof ist der Saisonhöhepunkt des Vereins. Die 108 Mitglieder kommen aus einem Gebiet, dass von Flensburg im Norden bis an den Chiemsee im Süden reicht. Die weiteste Anreise nach Oberhof hatte diesmal ein Nürnberger.

„Oberhof und Biathlon ist eine tolle Kombination“, sagt Joerg Affeldt. Im Sommer ist das Dorf in Mecklenburg zum siebten Mal das Mekka der Cross-Skater. In der kalten Jahreszeit treffen Wintersportler zum Weltcup im gleichnamigen Ort in Thüringen.

Im mecklenburgischen Oberhof starteten vor zwei Jahren 43 Cross-Skater. Das war damals der Rekord. 2019 wurde er mit 48 Startern getoppt, doch der neue Rekord hielt nur ein Jahr.

Jeder Starter soll Spaß haben

Dem Verein ist es wichtig, jedem Sportler Spaß zu bieten. Nicht nur die fittesten Cross-Skater sind ihm willkommen. Joerg Affeldt betont: „Wir wollen für das ganze Leistungsspektrum etwas zur Verfügung stellen.“

Auf dem Programm in Oberhof: Massenstart über 7,5 Kilometer, Staffelwettbewerb und die 15-Kilometer-Langstrecke. Bei einem „Schnupperbiathlon“ am Sonnabend galten etwas andere Regeln. Die Anfänger mussten nicht alle fünf Runden laufen und mit einem Lasergewehr schießen. Sie konnten nach einer kürzeren Distanz aussteigen. Eine Urkunde bekamen auch sie.

Traditionsreiche Sportart Ein Trend ist das Cross-Skating ab dem Jahr 2000 geworden. Die Geschichte des Rollens auf Rädern als Ersatz für den Wintersport reicht aber bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. 1997 entwickelte der Erfinder Otto Eder die ersten modernen Cross-Skates. Drei Jahre später waren sie serienreif. Sie verhalfen dem Sport zum Durchbruch.

2018 wurde aus dem fünf Jahre zuvor gegründeten Rolldichfit-Team der erste gemeinnützige Cross-Skating-Verein in Deutschland. Die Trainer und Organisatoren veranstalten Wettbewerbe, geben Kurse und unterstützen die Mitglieder mit Rat und Tat.

Für die meisten Cross-Skater ist nicht die Geschwindigkeit das Wichtigste. Sie schätzen vielmehr das Ganzkörpertraining, verbunden mit einem Naturerlebnis an frischer Luft. Cross-Skater trainieren zahlreiche Muskelgruppen und das Herz-Kreislaufsystem. Sie nennen ihren Sport auch „kleines Fitness-Studio in der Natur.“

Von Jürgen Lenz