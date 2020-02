Der Großbrand auf dem Recyclinghof in Neu Degtow im Sommer 2015 bei Grevesmühlen beschäftigte nicht nur mehrere Tage hunderte Feuerwehrleute und Rettungskräfte, sondern bis heute die Ermittler. Und das ist nicht der einzige ungeklärte Fall in der Region. Warum es so schwer ist, diese Fälle aufzuklären, das erfahren Sie hier.