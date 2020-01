Klütz

Obstbäume finden sich in vielen privaten Gärten, aber wissen die Besitzer, wie sie die Pflanzen richtig pflegen? Im Küchengarten von Schloss Bothmer wird an zwei Terminen ein Kurs zur Baumpflege angeboten. Am 22. und am 29. Februar führt Rüdiger Brandt in die Kunst des Obstbaumschnitts ein.

Kursus dauert vier Stunden

Er ist Fachagrarwirt für Baumpflege und Baumsanierung, und rät, dass Obstbäume am Jahresanfang beschnitten werden sollen. Wie das geht, erklärt er am Sonnabend, 22. Februar, ab 9 Uhr in Schloss Bothmer. Nach dem Konzept der „Ersten Hilfe am Altbaum“ lernen die Teilnehmer, Bäume zu beurteilen, nötige Pflegemaßnahmen zu erkennen und diese auszuführen.

Praxis in der Obstbaumplantage

Der Kurs beginnt mit einer theoretischen Einführung im Westflügel des Schlosses. Der praktische Teil findet im angrenzenden Küchengarten statt. Dort gibt es eine große Obstbaumplantage, an der sich die Teilnehmer unter Anleitung selbst versuchen können. Der Kurs endet gegen 13 Uhr und kostet pro Person 15 Euro. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Leiter und Werkzeug mitbringen

Wer hat, sollte eine kleine, leichte Leiter, Baumsäge sowie eine Gartenschere mitbringen. Warme Kleidung, Gummistiefel und Handschuhe werden empfohlen. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt. Für den 22. Februar sind noch wenige Plätze verfügbar.

Anmeldung wegen großem Andrang

Aufgrund der großen Nachfrage wird am 29. Februar von 9 bis 13 Uhr ein weiterer Kurs stattfinden. Für beide Kurse muss man rechtzeitig einen Platz reservieren unter der Telefonnummer 038825 / 385 318 7681.

Von Malte Behnk