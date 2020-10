Obstpflücken an Straßenbäumen – so kurios sind die Regeln dafür

Grevesmühlen

Die Frage, ob das Obst an den Straßenbäumen gepflückt werden darf oder nicht, die beschäftigt inzwischen den Kreistag von Nordwestmecklenburg. Auslöser war ein OZ-Artikel, in dem die Frage aufgeworfen worden war, was eigentlich mit den Äpfeln an den Kreisstraßen sei. Die Antwort der Kreisverwaltung war schwammig. Das Pflücken sei nicht wirklich verboten, aber erwünscht auch nicht. Also, was stimmt denn nun? Das wollte auch Bernhard Schubach wissen, der für die Piraten im Kreistag sitzt. Er stellte den Antrag, dass der Landkreis zumindest veröffentlichen möge, welche Bäume den Kreis gehören würden. Dort könnten die Leute sich dann bedienen.

Versicherungspflicht beim Obstpflücken?

Bernhard Schubach, Piratenpartei Quelle: Krohn

Anzeige

Soviel vorweg, der Antrag wurde abgelehnt. Zuvor allerdings gab es eine recht unterhaltsame Debatte, in der es unter anderem um behördliche Ängste, Gefahren auf Leitern und nicht vorhandene Zuständigkeiten ging. Aber von vorn: Landrätin Kerstin Weiss (SPD) erklärte auf den Antrag von Bernhard Schubach hin, dass der Kreis das Pflücken an den Straßen lediglich dulden würde. „Es gibt kein ausdrückliches Verbot. Aber ich muss dazu sagen, dass 75 Prozent der Bäume an den Kreisstraßen nicht uns gehören.“ Sie bat darum, von einem Kreistagabeschluss abzusehen, denn in der Praxis sei der Antrag aus ihrer Sicht nicht umsetzbar. Insgesamt 381 Kilometer sind die Kreisstraßen in Nordwestmecklenburg lang, an einigen stehen Obstbäume, vor allem Apfel- und Birnbäume.

Klapprige Leitern an den Straßenrändern

Was zu DDR-Zeit gängige Praxis war, dass die Leute mit Trabant, Wartburg und Co anrückten, das Obst pflückten und zu den Mostereien und Annahmestellen brachten, scheitert heute an der bundesdeutschen Bürokratie. Und an den Ängsten der Behörden. Kreistagsmitglied Michael Berkhahn (CDU) warnte davor, den Leuten einen Freibrief fürs Sammeln zu erteilen. „Stellen Sie sich mal vor, wenn wir als Landkreis das erlauben und dann stehen die Leute da mit ihren klapprigen Leitern und die Lastwagen donnern vorbei.“ Was da alles passieren könne. Vor ähnlichen Szenarien hatte auch die Landrätin gewarnt, die das Thema „Verkehrssicherungspflicht“ in den Raum stellte. Ob der Kreis dann die Pflücker mit Hinweisschildern auf die Gefahren bei der Apfelernte hinweisen müsste, bleib offen.

Situation bleibt weiter unklar

Ebenso wie die Frage, ob denn nun das Obst an den Straßen Gemeingut sei oder nicht. Tatsache ist, dass die Straßenmeistereien nicht in der Lage sind, das Obst an den Bäumen zu ernten. Und auch kein Interesse daran haben. Und solange sich die Pflücker an die Verkehrsregeln halten, dürfte sich auch niemand daran stören, wenn jemand die Äpfel, Birnen, Pflaumen oder Kirschen pflückt und verwertet.

Von Michael Prochnow