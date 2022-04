Ölspur von Grevesmühlen bis nach Dassow: Rätselraten um den Verursacher 

Grevesmühlen

Gefährlich glatt war es am Mittwochnachmittag in großen Teilen von Grevesmühlen. Ein langer Ölfilm hatte sich nach ausgelaufenem Dieselkraftstoff auf die Fahrbahn gelegt. Wie die OZ bei ihren Recherchen erfuhr, war wahrscheinlich der undichte Tankdeckel eines Schulbusses die Ursache. Bis nach Dassow zog sich die Spur. Dafür, dass es ein Schulbus gewesen sein könnte, gibt es mehrere Hinweise. Die Spur trat am frühen Nachmittag auf, wenn die Busse die Schüler nach Hause bringen und die Spur führt unter anderem durch die Busschleife des Grevesmühlener Gymnasiums. Außerdem wäre es nicht das erste Mal, dass ein Linienbus eine solche Ölspur verursacht hat.

Busunternehmen Nahbus kennt den Fall nicht

Bei Nahbus allerdings ist der Fall bislang nicht bekannt. Wie Silke Fischer vom Marketing mitteilt, „liegen mit Stand heute keine Informationen darüber vor, dass die Ölspur durch uns verursacht wurde.“ Die Nahbus-Fahrzeuge würden ausschließlich auf dem Betriebsgelände in Grevesmühlen betankt. „Wenn eines unserer Fahrzeuge also eine Ölspur verursacht hätte aufgrund eines nicht korrekt geschlossenen Tankdeckels, hätte sich somit die Spur zu unserem Betriebsgelände zurückverfolgen lassen müssen. Das ist aber anscheinend nicht der Fall gewesen.“

„Zum Glück war das dieses Mal kein Bus von uns. Aber sowas wünsche ich niemandem“, sagt Thomas Krohn. Mit seinem Busunternehmen hatte er in der Vergangenheit drei Mal solche Fälle, die Beseitigung der Schäden habe ihn immer eine Menge Geld gekostet, sagt er. Deshalb habe er auch moderne Tankklappen in die Busse einbauen lassen. Die verschließen sich nach dem Tanken automatisch. Regelmäßig überprüft werden müssen allerdings auch diese Klappen, wie sich vor Kurzem zeigte. Da war nach einer holprigen Fahrt auf teilweise maroden Straßen die Verschraubung der Tankstutzen aufgegangen.

Aufwändige Beseitigung

Ölspuren zu beseitigen, ist vor allem für die Feuerwehren immer mit einem großen Aufwand verbunden. Zunächst müssen sie die Fahrbahn mit Ölbindemittel bestreuen, dann das Ganze aufnehmen und danach die Fahrbahn abspritzen. Dass die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren die Ölspuren beseitigen, scheint logisch. Wenn es irgendwo brennt, sind sie ja auch zur Stelle. Hier liegt der Fall aber anders. Nur wenn Gemeindestraßen betroffen sind, sind die örtlichen Feuerwehren für die Beseitigung der Ölspuren zuständig. Auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen seien es nach Aussage von Dassows Wehrführer Daniel Selzer die jeweiligen Straßenmeistereien. Doch da diese keinen Bereitschaftsdienst hätten, dagegen die Feuerwehren immer schnell verfügbar wären, müssten eben die Brandschützer ran. Dass sie dabei manchmal Hunderte Meter Straße fegen müssen, gehöre ebenfalls nicht zu ihren Aufgaben. Genauso wenig wie das Absperren von Straßen bei diesen und anderen Einsätzen. Das liege, so Selzer, im Zuständigkeitsbereich der Polizei.

Anderthalb Stunden im Einsatz

Etwa 20 Einsätze sind es im Jahr, in denen die Mitglieder der Feuerwehr Dassow zur Beseitigung von Ölspuren ausrücken. Zuletzt mussten sie am Mittwochnachmittag in Dassow von Höhe des Norma-Marktes an etwa 100 Meter die Grevesmühlener Straße in Richtung Stadt Bindemittel zum Abstreuen der Fahrbahn benutzen, diese danach wieder abfegen und mit Wasser abspritzen. Ausgerückt waren die zehn Einsatzkräfte um 14.30 Uhr mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF), einem Gerätewagen mit Ölbindemittel und einem Einsatzleitwagen. Anderthalb Stunden brauchten sie, ehe sie den Schaden beseitigt hatten.

Etwas früher, kurz nach 13 Uhr, begann in Grevesmühlen die Feuerwehr mit der Beseitigung der Ölspur. Mit insgesamt zwölf Männern und Frauen und zwei Fahrzeugen waren sie vor Ort. Etwa zehn Mal im Jahr, so sagt Wehrführer Steve Klemkow, gebe es solche Einsätze. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Ölspuren in Dassow und Grevesmühlen gibt, könne er nicht sagen. Möglich wäre es aber durchaus.

