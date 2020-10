Klütz/Grevesmühlen

Hinter der landesweiten Veranstaltung „Offene Gärten“ ist gerade ein Haken gesetzt worden, sie fand Anfang September statt. Mehr als 100 Privatgärten und Schauanlagen in Mecklenburg-Vorpommern öffneten ihre Tore für Besucher.

Nun heißt es: Nach der Aktion ist vor der Aktion. Ab sofort können sich Teilnehmer für das Wochenende der offenen Gärten anmelden, das im kommenden Jahr am 12. und 13. Juni stattfinden soll. Möglich ist das über ein Kontaktformular auf der Seite des Vereins „Offene Gärten in MV“. Die Anmeldefrist endet am 30. November 2020.

Im Jahr 2021 wird aber noch viel mehr Gartenglück stecken: Geplant ist zum Beispiel, am 4. und 5. September in den offenen Herbstgarten einzuladen. Damit folgen die Organisatoren einer Anregung zahlreicher Besucher, die sich eine weitere Aktion in der zweiten Jahreshälfte wünschten. Darüber hinaus soll als ganz besonderer Glanzpunkt die „Sommernacht der Gärten“ locken.

Anmeldung: www.offene-gaerten-in-mv.de

Am 14. August 2021 wird es soweit sein – und der Kreativität der Gärtner für die kulturelle Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt. Besucher können sich bei so vielen grünen Terminen darüber freuen, Gärten im Wandel der Jahreszeiten zu erleben. Je mehr, desto besser – die Organisatoren hoffen auf zahlreiche Teilnehmer. Die Aktion gibt es seit 2006 und wird vom Verein „Offene Gärten in MV“ veranstaltet.

Von Jana Franke