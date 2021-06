Klütz

Die offenen Gärten laden am Wochenende wieder ein, mit dabei ist auch die Staudengärtnerei in Klütz mit ihrem wunderschönen Garten, einer Ausstellung von Naturfotografin Heide Lörcher und Inhaberin Julia Schmoldt, die für alle Fragen bereitsteht. Geöffnet ist von 10 bis 17 Uhr am Sonnabend und Sonntag.

Weitere Adressen sind: Boltenhagen, Garten Schmidt, Wichmannsdorfer Weg 2; Hohen Schönberg, Bauerngarten, Jörg Altmann, Kalkhorster Straße 37; Dassow, Hannelore Stuppy, Kaltenhofer Weg 15; Dechow, Ina Heinrich und Mario Pahnke, Röggeliner Straße 3a; Cramonshagen, Töpferei Teiner, Birgit Keller, Lindenallee 18 b; Bobitz, Sonnenhof Dalliendorf, Hanna Dietrich, Ziegelei 4; Herren Steinfeld, Palmen- und Exotengarten, Doreen und Stephan Manthei, Dorfstraße 21a; Pogez, Rosenhof, Ingelore Borchert, Dorfstraße 5, Pogez, Gemüsegarten Graap, Josefine Graap, Dorfstraße 17, Wismar, Garten an der alten Gärtnerei, Doris und Manfred Sommer, Schweriner Straße 25, Alt Meteln, Vera Doneck, Sandweg 1; Dorf Mecklenburg, Alexandra und Stefan Marpert, Zum Kastanienplatz 5; Groß Molzahn, Garten der Weite, Angela und Udo Pröhl, Dorfplatz 9; Königsfeld-Woitendorf, Maren und Herbert Riege, Kranichwiese 2; Neuburg, Garten und Kunst Madsow, Frank Döhler, OT Madsow 1; Neukloster, Garten am Hopfenbach, Renate Mahnke, Bergstraße 5.

Von Michael Prochnow