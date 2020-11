Grevesmühlen

Mit närrischer Pünktlichkeit ging es den Bürgermeistern in der Region am 11.11.2010 an den Kragen. Die Jecken machten in Grevesmühlen, Klütz, Schönberg und Selmsdorf Jagd auf die Krawatten.

Lesen Sie auch: Der etwas andere 11.11. in Grevesmühlen

Das Prinzenpaar Monique I. und Wolfgang I. des Kreihnsdörper Carneval Vereins (KCV) winkte in Grevesmühlen vom Wagen. Quelle: Nick Vogler

Schnipp – der Schlips des damaligen Bürgermeisters von Grevesmühlen, Jürgen Ditz, war ab. Ina I., Prinzessin des GCC, hält das gute Stück in der Hand – geschnippelt wurde gemeinsam mit KCV-Prinzessin Monique I. Quelle: Nick Vogler

In Selmsdorf wurde der damalige Bürgermeister Detlef Hitzigrat (Mitte) von den Narren Jörg Wedekind, Sven Kortstock, Petra Hohmann, Rebecca Hübner und Christin Hafemeister (v. li.) begrüßt. Im Keller wollten die Narren die Amtsgeschäfte aber nicht übernehmen. Quelle: Franz Bökelmann

In Klütz musste der damalige Bürgermeister Dieter Fischer dran glauben. Prinzessin Sabrina I. schnitt ihm die Krawatte ab, seine 16. Quelle: Kerstin Schröder

Ausgelassene Stimmung in Klütz: Zuschauer und Karnevalisten des Klützer Carneval Clubs bildeten eine Gasse für das Prinzenpaar Sabrina und Michael. Quelle: Kerstin Schröder

Von Jana Franke