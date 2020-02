Warnow/Grevesmühlen

Wer bei der Warnower Feuerwehr mit zum Einsatz fahren will, der sollte seefest sein. „Denn das schaukelt schon ganz schön in den Kurven“, sagt der Wehrführer der 21 Mann starken Truppe, Thomas Lange. Der Grund dafür ist das Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr. Denn das ist fast 40 Jahre alt. Der Wagen wurde schon für Einsätze aus der Garage geholt, da war der heutige Wehrführer noch nicht einmal geboren. Thomas Lange ist gerade einmal 36.

Zugelassen wurde der Mercedes 608 D am 18. Dezember 1980 im Schwarzwald. Aktueller Kilometerstand: 46 002! Die Warnower haben den Wagen im Jahr 2002 übernommen. „Weil unser alter Ello (Spitzname für den Robur aus der DDR weil die Kennung mit den Buchstaben LO begann, Anm. d. Red.) schon etwas in die Jahre gekommen habe, haben die beiden damaligen GER-Geschäftsführer uns den Mercedes gesponsert“, erinnert sich Bernd Köpke, der stellvertretende Wehrführer von Warnow. Doch der Mercedes ist nicht das einzige Gerät, über das sich jedes Feuerwehrmuseum freuen würde, das in Warnow regelmäßig ausrückt.

Bernd Köpke, stellvertretender Wehrführer der Gemeinde Warnow. Quelle: Michael Prochnow

„Ich habe 1986 hier bei der Feuerwehr angefangen, da war der Anhänger schon eine Weile dabei“, so Bernd Köpke. Genau genommen schon 17 Jahre, denn der Anhänger hinter dem Mercedes, in dem die Warnower ihre Feuerwehrschläuche transportieren, wurde 1969 hergestellt.

Ihren Dienst tun die Fahrzeuge in Warnow durchaus, jedes Jahr wird die Technik auf Herz und Nieren geprüft, bislang ohne große Beanstandungen. Doch für Thomas Lange und seine Leute, immerhin gehören 58 Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder zur Warnower Wehr, ist es längst an der Zeit, in ein neues Fahrzeug zu investieren. Eines mit Sicherheitsgurten und Servolenkung übrigens. Denn beides gibt es in ihrem Mercedes nicht.

Der Innenraum des Feuerwehrfahrzeugs, Servolenkung und Gurte sucht man hier vergebens. Quelle: Michael Prochnow

„Wer am Steuer sitzt, der sollte schon etwas in den Armen haben, sonst wird es in den Kurven schwierig“, beschreibt Thomas Lange die Situation am Lenkrad. Dass sie keine Gurte haben in dem Wagen, in dem bis zu neun Mann sitzen, daran haben sie sich längst gewöhnt. Aber der Gedanke, dass die Truppe auf dem Weg zu einem Einsatz liegenbleiben könnte, macht den Feuerwehrleuten Sorgen.

Auch wenn die Einsätze in Warnow sich in Grenzen halten, im vergangenen Jahr war vor allem der Starkregen am 15. Juni in Erinnerung geblieben, sie wollen und müssen für den Notfall gerüstet seit. „Wir haben mit dem Bürgermeister gesprochen, der sieht das genauso wie wir, dass wir ein neues Fahrzeug brauchen“, stellt der Wehrführer fest. Welches es am Ende wird, dass wird sich nach Auswertung der Brandschutzbedarfsprüfung zeigen, die seit einigen Monaten läuft und alle Wehren und deren Ausrüstung unter die Lupe nimmt.

1969 wurde der Anhänger in der DDR zugelassen, noch immer transportieren die Warnower damit die Schläuche. Quelle: Michael Prochnow

Dann könnte der rote Mercedes 608 D (steht übrigens für sechs Tonnen Gesamtgewicht und 80 PS, Anm. d. Red.) tatsächlich ins Museum, samt dem Anhänger. Das einzige, was sie ausbauen müssten, wäre das digitale Funkgerät. „Was das anbetrifft, sind wir auf dem neuesten Stand“, sagt Thomas Lange.

Der Mercedes 608 D, Baujahr 1980, war die ersten Jahre im Schwarzwald im Einsatz. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow