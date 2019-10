400 Gäste feiern Oktoberfest in Bonnhagen

Bonnhagen

Was die Bayern können, dass kriegen die Mecklenburger auch locker hin! Am Wochenende feierten 400 Gäste in Bonnhagen auf dem Hof von Dirk Peters das mittlerweile dritte Oktoberfest. Dirk Peters und sein Team organisieren seit Jahren äußerst erfolgreich Veranstaltungen in dem Ortsteil der Gemeinde Stepenitztal. Und so war auch die Stimmung am Sonnabend gigantisch, nachdem Bürgermeister Peter Koth das Bierfass angestochen hatte, sorgte die Bigband der Kreismusikschule für die richtige Stimmung. Bis morgens um 4 Uhr dauerte die Party. Die Fleischerei Rump sorgte für den kulinarischen Höhepunkt der Veranstaltung. Am Sonntag ging es weiter mit der Wiesn-Andacht, die Moderator Thomas Lenz und Pastor Dirk Greverus hielten. Den musikalischen Rahmen für den anschließenden Frühschoppen bildete das Orchester von Silvio Bollmann aus Grevesmühlen.

Zur Galerie Megastimmung mit 400 Gästen

Von Michael Prochnow