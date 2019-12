Groß Schwansee

Auch im nächsten Jahr werden wieder Prominente zu Talkrunden im Schlossgut Groß Schwansee erwartet. Die Champions Talks sind Vorträge über Motivation, Ausdauer, Willenskraft und mentale Stärke.

Das Archivbild vom 27.09.2000 zeigt den deutschen Läufer Nils Schumann jubelnd im Olympiastadion von Sydney nach seinem Sieg im 800-Meter-Lauf der Männer. Quelle: dpa

Nils Schumann : Training in Alltag einbauen

Den Auftakt macht am 11. Januar der frühere Leichtathlet Nils Schumann. „In Alltag und Sport den eigenen Rhythmus finden“ heißt sein Vortrag. Es geht darum, im ohnehin schon ausgelasteten Alltag Zeit für Sport zu finden. Nils Schumann spricht dabei aus eigener Erfahrung, da auch er als heutiger Geschäftsführer, Personal Trainer und Familienvater vor die Aufgabe gestellt ist, die eigene Fitness nicht zu vernachlässigen. Dabei bemerkt er, dass sich die meisten Fitness-Ratgeber nicht mit dem Thema auseinandersetzen, wie man ein ausgewogenes Maß an Training in den Alltag integrieren kann. Schumann berichtet auch, wie er nach seinem Olympiasieg infolge von Verletzungen sowohl sportlich als auch privat tief gefallen ist und durch ein auf seinen Alltag abgestimmtes Training wieder zu Gesundheit und Lebensfreude fand.

Moritz Fürste 2016 im Trikot der deutschen Hockey-Nationalmannschaft. Quelle: dpa

Moritz Fürste : „Wege finden“

Der ehemalige Feldhockey-Spieler Moritz Fürste ist am 7. März zu gast im Schlossgut Groß Schwansee. Sein Motto lautet: „Wer will findet Wege - wer nicht will, findet Gründe.“

Im Feldhockey gewann Moritz Fürste bisher alles, was es zu gewinnen gibt. In seinen Vorträgen spricht er über das Geheimnis seines Erfolges und wie er sich stetig motiviert, er verbindet seine Erfahrungen aus dem Leistungssport mit seinen Erfahrungen aus der freien Wirtschaft.

Alexander Leipold : Aufstehen und weitermachen

Der ehemalige Ringer Alexander Leipold kommt am 14. März ins Schlossgut Groß Schwansee. Seine Geschichte über Erfolge und schwere Rückschläge zeigt: Alles ist möglich und erreichbar. Scheinbar ausweglose Situationen bieten eine Chance für ungewöhnliche Lösungen.

Glücklich beißt Ringer Alexander Leipold 2000 in Sydney auf seine Goldmedaille. Quelle: dpa

Entschlossenheit, Durchhaltevermögen, Disziplin und Kampfgeist sind elementar um die vielfältigen Herausforderungen im privaten wie im beruflichen Leben erfolgreich zu meistern. Wie plane ich meinen Erfolg? Wie gehe ich mit Rückschlägen um? Wie motiviere ich mich selbst, wieder aufzustehen und weiterzumachen? Alexander Leipold ist der Mann, der die Fragen anhand seiner eigenen Biographie beantworten kann. Er zeigt, dass es die eigene Entscheidung ist, ob man am Boden liegen bleibt oder ob man seine Kräfte zielgerichtet mobilisiert und über sich selbst hinauswächst. Aufstehen und Grenzerfahrungen meistern – Wie das geht? – Er erzählt es.

Alexander Leipold zählt mit seinen zahlreichen Welt-, Europa- und Deutschen Meistertiteln sowie dem Sieg bei den Olympischen Spielen in Sydney 2000 zu den erfolgreichsten Ringern weltweit. Nach drei Schlaganfällen 2003 war er halbseitig gelähmt und konnte nicht mehr sprechen. 2005 wurde er wieder Weltmeister. Der erfolgreiche Bundestrainer wurde zweitbester Mann bei der RTL-Tanzshow Lets Dance.

Mit Voranmeldung unter der Telefonnummer 038827/8848-0 und nach Verfügbarkeit bietet das Hotel den Vortrag auch für externe Gäste an. Ticketpreis pro Person: 10 Euro

