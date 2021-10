Schönberg

Bis sie an der Kasse stand, war der Sonnabend mit einem Einkauf in Schönberg am Nachmittag für Annegret K. (Name geändert) noch ganz normal. „Ich war wie immer bei Rewe und als ich bezahlen wollte, war mein Portemonnaie plötzlich weg“, schildert die 78-Jährige die Schrecksekunde. „Ich hab dann selber überlegt, ob ich tüdelig war und es vielleicht in meinen Korb im Einkaufswagen gelegt habe.“ Da lag es aber nicht. „Ich habe den Einkaufswagen auch nie aus den Augen gelassen“, beteuert die Seniorin, die dann den Kassierer bat, in den Einkäufen auf dem Band nachzusehen, ob die Geldbörse dort zwischen gerutscht war. Aber nichts.

Griff in die Manteltasche nicht bemerkt

„Wir haben dann sofort die Polizei gerufen“, sagt Annegret K., die sicher ist, dass sie von einem Profi bestohlen wurde. In Gedanken hat sie den Weg vom Auto in den Supermarkt rekonstruiert. „Ich habe mein Portemonnaie immer in der linken und den Autoschlüssel in der rechten Tasche. Ich habe nichts gespürt, dass jemand in die Tasche gegriffen oder mich bedrängt hätte.“ Ein zufälliges Anrempeln gehört nämlich zu einer der Maschen der Taschendiebe.

Zahlen der Polizei In den vergangenen drei Monaten seit Juli 2021 hat die Polizeiinspektion Wismar für den Landkreis Nordwestmecklenburg 33 Taschendiebstähle registriert. 21 davon wurden in Geschäften begangen. 9 Taschendiebstähle gab es alleine in Schönberg. „Die Täter konnten in keinem der Fälle ermittelt werden“, sagt Sprecherin Anette Schomann. „Das liegt meistens daran, dass zu viel Zeit vergeht, bis die Opfer den Diebstahl bemerken oder ihn anzeigen.“

Vermutung: Seniorin wurde ausgespäht

So etwas hat die Schönbergerin auch schon erlebt. „Vor ein paar Jahren war ich in einem Geschäft in Hamburg, wo eine junge Frau etwas schwankend auf mich zukam“, berichtet sie. Mit dem Gedanken helfen zu wollen, stützte sie die junge Frau, bemerkte dann aber, dass die in ihre Jackentasche griff. Diesen versuchten Diebstahl hatte die 78-Jährige selber vereiteln können. Sie glaubt, dass sie bei ihrem Einkauf in Schönberg schon auf dem Parkplatz des Supermarktes ausgespäht wurde und der Dieb beobachtet hat, wo sie ihre Geldbörse verstaut. Personalausweis, Kontokarte und nicht einmal 20 Euro Bargeld waren darin.

„Ich habe jetzt viel Rennerei“

Nicht nur, dass sie ohne Geld den ganzen Einkauf im Supermarkt lassen musste, Annegret K. hat jetzt auch viel Aufwand mit Bank und Behörden. „Meine Tochter hat gleich meine Konten für mich sperren lassen, denn auch ohne PIN können Diebe mit meiner Karte für bis zu 50 Euro einkaufen“, sagt die Rentnerin. Das habe sie auch erst durch den Diebstahl erfahren. Passfotos muss sie neu machen lassen und dann auch einen neuen Personalausweis beantragen. „Ich habe jetzt viel Rennerei.“

Handtasche und Einkaufswagen im Blick behalten

Die Polizei hat die Erfahrung gemacht, dass Taschendiebstähle beim Einkauf häufiger in Discountmärkten vorkommen. „Vermutlich, weil es dort nicht so häufig Überwachungskameras gibt“, sagt Polizeisprecherin Annette Schomann. Zum Teil hätte auch das Verhalten der Kunden einen Diebstahl in manchen Fällen einfacher gemacht. „Man sollte nie seine Handtasche oder Ähnliches in den Einkaufswagen legen und ihn unbeaufsichtigt stehen lassen“, warnt die Polizeisprecherin und verweist auf weitere Informationen der Präventionsabteilung der Polizei.

„Will mich nicht in eine Rolle drängen lassen“

Prävention möchte auch Annegret K. betreiben und über ihren Diebstahl informieren. Andere Senioren sollen gewarnt werden, um nicht auch in diese Situation zu kommen. „Ich finde es blöd, dass ich durch diesen Diebstahl in eine Rolle gedrängt werde, die ich gar nicht haben möchte“, sagt die 78-Jährige. Übervorsichtig wollte sie nie sein, fühlt sich jetzt beim Einkauf aber noch unwohl.

Gelegentliche offene Treffen, bei denen man sich austauscht und die auch dabei helfen, dass die älteren Menschen nicht vereinsamen, würde sich die Schönbergerin wünschen. Zu diesen Treffen könnten auch Präventionsbeamte der Polizei eingeladen werden, die wichtige Hinweise geben, sich zu schützen.

Sichere Verstecke selber nähen

„Ich finde, man kann aber auch selber Ideen entwickeln“, sagt Annegret K. „Wir Älteren tragen doch öfter weitere Jacken oder Mäntel. Da kann man sich vor der Brust innen eine Tasche annähen, in der man seine Geldbörse und andere wichtige Dinge aufbewahrt“, schlägt sie vor. „Man könnte das Portemonnaie auch in der Jackentasche mit einer Kordel und einer Sicherheitsnadel befestigen.“ Über solche und ähnliche Ideen würde sie sich gerne mit anderen austauschen.

Von Malte Behnk