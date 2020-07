Klütz

Festliche Musik für Orgel und Trompete erklingt am Sonntag, 5. Juli, um 19.30 Uhr in der Marienkirche in Klütz. Das „Musica Sacra Ensemble“, bestehend aus dem Organisten Benjamin Pfordt aus Münster und dem Trompeter Florian Kubiczek aus Oldenburg spielt bei dem Konzert Werke von Henry Purcell, Georg Phillip Telemann und weiteren Komponisten.

Ensemble spielt seit 2009 gemeinsam

Das „Musica Sacra Ensemble“ wurde 2009 gegründet. Benjamin Pfordt und Florian Kubiczek haben ein abwechslungsreiches Repertoire für Orgel und Trompete vom Barock bis zur Moderne erarbeitet. Es treffen Elemente der traditionsreichen Norddeutschen Orgelschule mit Werken von Buxtehude auf moderne Werke von Andrew Fletcher für Orgel und exponierte Trompetenmusik von Jean Hubeau auf barocke Suiten von Georg Phillip Telemann.

Anzeige

Konzert beim 100. Katholikentag

Konzerteinladungen führten das Ensemble unter anderem nach Leipzig zum 100. Katholikentag, zu Evangelischen Kirchentagen, sowie nach Belgien und England. Neue Impulse erhält das Duo, indem jeder Musiker zudem anderweitig musikalisch tätig ist. Sei es als Kirchenmusiker, Saxophonist in einer Band, als Solist, Dirigent oder als Orchestermusiker.

Weitere OZ+ Artikel

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, um eine Spende für die Musiker wird gebeten.

Von Malte Behnk