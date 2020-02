Grevesmühlen

Bis zum Sonntagabend hat sich Orkan „ Sabine“ in Nordwestmecklenburg relativ friedlich gezeigt. Für den gesamten Landkreis waren bis zum frühen Abend etwa 40 Mal Alarmierungen an die Feuerwehren gegangen, die aber hauptsächlich umgestürzte Bäume von Straßen räumen mussten.

Ebbe in Boltenhagen und Wohlenberg

Starker Wind war bereits gegen Mittag aufgekommen und drückte das Wasser der Ostsee von der Küste weg. Daher herrschte an den Stränden von Boltenhagen und Wohlenberg regelrecht Ebbe und Spaziergänger hatten viel Platz, wo sonst Wasser ist. Die Fischerboote im Hafen von Boltenhagen lagen auch deutlich tiefer als sonst im durch den ablandigen Wind seichten Wasser.

Das Wasser der Ostsee wurde schon mittags vom Wind aus der Wohlenberger Wiek gedrückt. Quelle: Malte Behnk

Feuerwehr sichert Sperrmüll

Vorsorglich wurde die Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen am frühen Nachmittag von der Polizei in die August-Bebel-Straße des Ostseebads gerufen, wo ein Haufen Sperrmüll schon zur Abholung bereitgelegt worden war. Allerdings hätten die Einzelteile durch den Orkan unkontrolliert weggeweht werden können. „Daher haben wir den Haufen mit einem Netz gesichert“, sagte Boltenhagens Wehrführer Sebastian Hacker. Das Netz wurde fest im Boden verankert.

Die Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen hat vor Eintreffen des Orkans Sabine einen Sperrmüllhaufen gesichert. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen

Bäume fallen im Everstorfer Forst

Etwas später am Nachmittag musste die Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen gleich zu mehreren Einsätzen ausrücken. Zwischen Hamberge und Hoikendorf waren im Everstorfer Forst Bäume umgestürzt oder drohten umzufallen. „Wir haben die Straße geräumt und außerdem Bäume gefällt, die eine Gefahr waren“, sagte Grevesmühlens Wehrführer Steve Klemkow. Insgesamt waren es in dem Waldgebiet gleich drei aufeinander folgende Einsätze für die Grevesmühlener Helfer. „Ein baum war auch auf die B 105 gefallen. Die Straße war dann knapp ein halbe Stunde gesperrt“, so Klemkow.

Die Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen fällte am Sonntagnachmittag auch Bäume im Everstorfer Forst, die umzustürzen drohten. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Zur Galerie Bis zum Sonntagabend hielten sich die Sturmschäden in Grenzen.

Am frühen Sonntagabend sicherte die Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen ein Hallendach in Naschendorf. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Gegen 18 Uhr rückte die Grevesmühlener Feuerwehr dann ins benachbarte Naschendorf aus, um die dortige Feuerwehr mit der Drehleiter zu unterstützen. Dort drohte der Sturm das Blechdach einer Lagerhalle zu beschädigen. „Auf dem Dach sind Solarzellen montiert und es hatten sich Bleche der Halterung gelöst“, erklärt Grevesmühlens Wehrführer Steve Klemkow. Die Feuerwehrleute sicherten daraufhin die Solarzellen auf dem Dach mit Hilfe von Spanngurten und Gewichten.

In den Amtsbereichen Klützer Winkel und Schönberger Land waren die Feuerwehren auf Einsätze wegen des Sturms vorbereitet. Bis zum Abend gab es dort aber keine Einsätze für die Helfer. Auch im südlichen Nordwestmecklenburg hielten sich Schäden in Grenzen. Die Gadebuscher Feuerwehr war zu einem Baumarkt ausgerückt, weil der Sturm dort ein Gartenhaus schwer beschädigt hatte.

Orkan bläst Montag weiter

Wetterdienste gaben am Sonntagabend an, dass der Sturm auch in der Nacht weiter zunehmen sollte. Daher ist auch am Montag mit Behinderungen auf Straßen oder im öffentlichen Nahverkehr zu rechnen.

Von Malte Behnk