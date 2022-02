Orkan sorgt für Dauereinsatz der Feuerwehren: Diese Orte waren besonders betroffen

Grevesmühlen

Der Orkan hat am Donnerstagmorgen für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Unter anderem im Börzower Wald westlich von Grevesmühlen lagen einige Bäume quer auf der Straße, im Wald wurden etliche Bäume entwurzelt. Hier hatte der Sturm vor wenigen Wochen bereits erhebliche Schäden angerichtet. Um 2.30 Uhr rückten in der Sturmnacht Teile der Ortswehr Börzow/Gostorf zum ersten Mal aus. Grund waren drei Bäume, die im Börzower Wald auf der Straße lagen und von dieser entfernt werden mussten. Nur einige Stunden beräumten die Feuerwehrleute ein weiteres Mal diese Straße von einem Baum. Alarmiert wurden sie dazu um 8.30 Uhr. Dazwischen gab es ab 3.30 Uhr einen ähnlichen Einsatz auf der Grevesmühlener Straße (B 105) in Mallentin. Auch hier lag auf der Straße ein Baum, der durch die Ortswehren Börzow/Gostorf und Mallentin zersägt wurde. „Das hatten wir so erwartet. Doch der richtige Sturm kommt erst noch. Am Wochenende werden Orkanböen von bis zu 150 km/h erwartet“, sagt Ulf Stegmann, Gemeindewehrführer der Gemeinde Stepenitztal mit den Ortswehren Börzow/Gostorf, Mallentin und Papenhusen. In der Lindenallee in Grevesmühlen hat der starke Wind ebenfalls einen Baum entwurzelt, Feuerwehr und Mitarbeiter des Bauhofes mussten am Vormittag ausrücken, um die Schäden zu beseitigen.

Zahlreiche Bäume wurden durch den Sturm gefällt, unter anderem im Börzower Wald bei Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

Upahler Feuerwehr räumt Straße

Gleich mehrere Baumschäden hatten am Donnerstag die Upahler Brandschützer zu beseitigen. Um 6.50 Uhr wurden sie erstmals alarmiert, weil eine Pappel und eine Tanne auf die Testorfer Straße gefallen waren. Die Kameraden zersägten die Bäume. Anschließend fuhren sie gleich weiter zur Verbindungsstraße von Groß Pravtshagen nach Boienhagen. Dort lagen große Äste von zwei Weiden auf der Fahrbahn, die durch die Feuerwehrleute beseitigt wurden. Insgesamt waren 15 Brandschützer und zwei Fahrzeuge im Einsatz. Beide Straßen mussten kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden. Die Kraftfahrer zeigten sich nach Aussage Wehrführer Alexander Ehlers aber sehr einsichtig, kehrten ohne Murren um und wichen auf andere Wege aus.

Auf die Testorfer Straße war diese Pappel gefallen, die von den Upahler Feuerwehrleuten in kleine Teile zersägt wurde. Die Straße war hier für eine Stunde gesperrt. Quelle: Feuerwehr Upahl

Selmsdorf: Baum drohte auf Haus zu stürzen

Etwas länger, nämlich von 8.19 bis 11.30 Uhr, wurde die Schulstraße in Selmsdorf am Donnerstagvormittag gesperrt. Zwei Tannen drohten hier nach dem Sturm auf die Straße zu fallen und dabei auch noch das Vordach eines Einfamilienhauses zu beschädigen. Die Selmsdorfer forderten deshalb nach Aussage ihres Wehrführers Marc Aniol aus Dassow die Drehleiter an. Vom Korb aus wurden die Bäume dann Stück für Stück abgesägt. Im Einsatz waren hier zwölf Kameraden, zwei Fahrzeuge sowie eine Elektro- und eine Motorsäge. „Wir hatten mit mehr Schäden gerechnet“, so Aniol.

In Schönberg rückten gegen 5.30 Uhr zwölf Feuerwehrleute aus. Auf der Bundesstraße 104 in Richtung Selmsdorf war die Krone eines Baumes auf die Straße gefallen. Eine gute halbe Stunde hatten diese Kameraden dann damit zu tun, Teile des Baumes zu zersägen und die Fahrbahn zu beräumen. Für diese Zeit über war die Straße gesperrt. „Es hat sich alles in Grenzen gehalten“, beschreibt Zugführer Karsten Slotta die zurückliegenden Stunden. Dramatisch war es für diese Brandschützer zwei Tage zuvor. In der Lindenstraße hatte ein Mieter im 3. Obergeschoss auf dem angemachten Herd etwas zu stehen, das sich entzündete und anfing zu brennen. „Zum Glück gingen die Rauchmelder an“, meint Slotta. Das beginnende Feuer konnte gelöscht und Schlimmeres verhindert werden. Zwei Bewohner kamen wegen einer Rauchvergiftung in das Krankenhaus nach Wismar. Da das ganze Ausmaß im Vorfeld nicht absehbar war, war hier auch die Lockwischer Ortswehr alarmiert worden.

Straßensperrung bei Schattin

Für kurze Zeit gesperrt wurden indes am Donnerstagmorgen auch Teile der Straße von Herrnburg nach Schattin. Am Ortseingang war hier ein Baum auf die Fahrbahn gefallen, der nach der Alarmierung um 5.48 Uhr von acht Kameraden der Schattiner Ortswehr in mehrere Teile zersägt wurde. Die Herrnburger Feuerwehr war mit ihrer Drehleiter ebenfalls erschienen, die dann aber doch nicht benötigt wurde.

In Boltenhagen mussten die Feuerwehrleute fünfmal ausrücken aufgrund des Sturms. Zwischen Mitternacht und 8.35 Uhr waren die Männer praktisch im Dauereinsatz. In allen Fällen wurden umgestürzte Bäume mittels Motorkettensäge beseitigt.

Ähnlich ging es in Dassow zu, auch dort sorgte die Sturmschäden dafür, dass die Kettensägen ständig im Einsatz waren. So musste die Feuerwehr zu folgenden Einsätzen ausrücken, um umgestürzte Bäume von der Straße zu holen: Kreisstraße Dassow in Richtung Pötenitz, Höhe Johannstorf, ein Baum auf der Bergstraße in Pötenitz, ein Baum auf der B 105 zwischen Abzweig Flechtkrug und Luisenhof, ein Baum auf der Straße des Friedens in Rosenhagen und ein Baum auf der Straße Prieschendorf in Richtung Seedorf.

Stromausfall im Klützer Winkel

Bereits in der Nacht meldete die Wemag etliche Stromausfälle im Versorgungsgebiete. Im Laufe der Nacht seien insgesamt bis zu 19 000 Kunden von Stromausfällen betroffen gewesen. Vom Stromausfall besonders betroffen war neben den Regionen um Bützow, Gadebusch, Hagenow, Perleberg und Neustadt-Glewe auch der Klützer Winkel. Am frühen Donnerstagmorgen gab es in Kalkhorst und Umgebung einen kurzzeitigen Stromausfall.

Von Malte Behnk, Dirk Hoffmann und Michael Prochnow