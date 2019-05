Grevesmühlen

Sie flattern überall herum: an der Grundschule „ Fritz Reuter“, auf dem Blumenwagen an der B105/Kreuzung Kleine Seestraße, in manchen Kinderzimmern als Plüschtier, in Geschäften, vor dem Jobcenter. . . – Krähen, das Wahrzeichen der Stadt Grevesmühlen. Über diese bringt Ortschronist Eckart Redersborg nun ein Buch heraus: „Kreihnsdörp und seine Krähen“. Erscheinen wird es zum 25. Stadtfestjubiläum im Juni.

„Das Buch beinhaltet die Verbundenheit der Einwohner zu Grevesmühlen und seinen Krähen“, reißt Eckart Redersborg kurz an. Der 82-jährige Autor thematisiert in dem Werk zunächst die Spottnamen „Kreihnsdörp“ und „ Krähen“ – auch im Vergleich zu anderen Orten in Mecklenburg.

Was ist dran an der Geschichte?

Von Kreihnsdörp und seinen Krähen ist erst seit etwa 120 Jahren die Rede. Da gibt es die Sage von dem Erntewagen und einem darauf gelagerten, quer liegenden Weesbaum, der nicht durch das Stadttor passte und Krähen den Bauern rieten, den Baum längs zu legen. Und: Neben Stierkopf und einem halben Mühlenrad findet sich auf den Stadtmünzen von 1550 eine Dohle. Der kleine gesellige Krähenvogel deutet auf den Münzmeister Joachim Dalemann (Dohlemann) hin und soll erklären, warum die Münzen mundartlich Krähen oder Dohlen genannt wurden und dieser Begriff später auf die Einwohner der Stadt übertragen wurde. Eckart Redersborg schließt sich allerdings nicht allem an. „Der Sage nach müssten die Einwohner der Stadt, besonders die Ratsherren, sehr einfältig gewesen sein“, sagt er. Und daran glaube er nicht.

Ortschronist Eckart Redersborg (82). Quelle: JANA FRANKE

An einem aber zweifelt er nicht: Heute sind die Einwohner stolz, wenn sie von Kreihnsdörp und von sich als Krähen sprechen. Eckart Redersborg informiert in seinem Buch über zehn Designer, die die Krähe als klassischen Vogel oder zeitgemäß in Vignettenform und als Maskottchen darstellten. Im öffentlichen Raum der Stadt zeigt sich die Krähe an acht verschiedenen Standorten – als Kunstwerk oder in dekorativer Form.

Der ganze Stolz der Stadt

Veranstaltungen und städtische Aktivitäten offenbaren ebenso den Stolz. So führen die Stadtverwaltung, der Gewerbeverein und die Kirchen gemeinsam den „Kreihnsdörper Adventsmarkt“ durch. Die Stadtverwaltung begrüßt Neugeborene mit einer Plüschkrähe und der Krähengeschichte zum späteren Nachlesen. Grundschüler werden seit Jahren zu einem Schreibwettbewerb aufgerufen, in dem sie aus der Sicht einer Krähe ihre Gedanken zu Kreihnsdörp äußern, wobei die besten Arbeiten prämiert werden.

Auch Firmen und Vereine identifizieren sich mit den Begriffen. Redersborg verweist auf zehn unterschiedliche Firmen und ebenso viele Vereine, die sich mit dem Zusatz „Kreihnsdörp“ benennen oder die Krähe als Symbol benutzen: zwei Karnevalsvereine, vier Sportvereine, die Schützenzunft, der Heimatverein und der Kreihnsdörper Seniorenverein. Und: Zehn Unternehmen haben sich zur Werbegemeinschaft „Kreihnsdörper“ zusammengeschlossen.

„Keine andere mecklenburgische Stadt hat mit der Verwendung ihrer Spottbezeichnungen einen derartigen Stand wie Grevesmühlen erreicht“, glaubt Eckart Redersborg. Dazu zählt er auch das Buch, das mit seinen 120 Seiten und sehr vielen Abbildungen die erreichte Vielfalt dokumentiert, wie er sagt.

Das Buch erscheint am 10. Juni. Vorbestellungen (13 Euro) sind unter anderem im Grevesmühlener Buchhandel oder beim Autor selbst möglich (Telefon: 03881/2961). Ist das Buch im Handel, kostet es 15 Euro. Ein Manuskript liegt im Fotogeschäft Pleines aus, in das Interessenten schon einmal einen Blick werfen können.

So wird das Jubiläums-Stadtfest gefeiert Nicht nur mit dem Buch von Eckart Redersborg wirft das 25. Stadtfest in Grevesmühlen seine Schatten voraus. Aus dem Rathaus sind nun schon einige Programmpunkte laut geworden. Unter anderem wird es ab dem 14. Juni im Städtischen Museum eine Ausstellung zur Kaufmannsfamilie Pelzer geben, die das Bild von Grevesmühlen bis heute prägt. Der Heimatverein konnte einen Kontakt zu Nachfahren herstellen, die viele persönliche Dinge der Familie zum Jubiläumsstadtfest zur Verfügung stellen. Am Abend startet wie bewährt die Party auf dem Marktplatz. Der beliebte Festumzug findet am 15. Juni statt. Bis zum Abend ist viel los in Grevesmühlens Innenstadt. Zur großen Party am Abend werden „United Four“ – die vierköpfige Band aus Oldenburg verblüffte schon Dieter Bohlen beim Supertalent – und DJ Alex Stuth erwartet. Wenn das Wetter mitspielt, wird auch ein Feuerwerk wieder den Himmel erhellen. Zum Stadtlauf und zum Sportnachmittag am Ploggensee wird am Sonntag, 16. Juni, geladen. Am Abend sind der Jugendchor der Schweriner Goetheschule und „Die Goethels“, ein Blechbläserensemble aus Schwerin, in der Nikolaikirche zu erleben. Nach dem langen Wochenende ist die Jubiläumsfeier aber längst nicht vorbei. In der darauffolgenden Woche findet unter anderem der Fahrradaktionstag und ein Seniorennachmittag im Rathaussaal mit Dagmar Frederic statt. Karten dafür gibt es bereits in der Stadtinformation. Auch der Aluman im Triathlonwettbewerb wird wieder gekürt und die Schönbarger Späldäl sorgt für Unterhaltung auf Plattdeutsch.

Jana Franke