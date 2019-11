Ortseingangsschilder von Dassow bei Dieben begehrt

Dassow

Gut besucht war wieder die Frühstücksrunde in der Dassower Familienbegegnungsstätte. Interessiert folgten die etwa 20 Einwohner den Ausführungen von Gemeindearbeiter Günter Klaczinski, der ihnen Einblicke in seinen Arbeitsbereich gab.

Einige Male blickte der 51-jährige Wieschendorfer bei seinem Vortrag in staunende Gesichter. Dass er und die anderen zwei Gemeindearbeiter beispielsweise wöchentlich alle Spielplätze kontrollieren müssen, war den Zuhörern bislang nicht bekannt gewesen. Doch genau das ist nach Darstellung von Klaczinski unbedingt notwendig, um schnell Mängel zu erkennen und Unfälle zu verhindern.

Gemeindearbeiter reparieren Spielgeräte

Auch Reparaturen an den Spielgeräten nehmen die Gemeindearbeiter, sofern es ihnen möglich ist, vor. Außerdem werden die Plätze zehn Mal im Jahr durch die Gemeindearbeiter gemäht, so Klaczinski.

Doch es sind nicht nur die Spielplätze, die Klaczinski und seine zwei Kollegen pflegen und in Ordnung halten müssen. Nicht weniger aufwendig ist es für sie zum Beispiel die vielen Freiflächen der Stadt Dassow und ihrer 19 Ortsteile in Schuss zu halten. Nicht zuletzt das mehrmalige Mähen im Jahr ist sehr zeitintensiv. So sind es nach Aussage von Klaczinski allein rund um Pötenitz drei Hektar, wo das zwei Mal im Jahr notwendig wird.

Müll ist das größte Problem

Auch wenn Büsche oder Hecken im Gemeindebereich beschnitten werden müssen, fällt das in das Aufgabengebiet der drei Gemeindearbeiter. Manchmal würde sich Klaczinski deshalb wünschen, dass sich mehr Flächen in privater Hand befinden. Genauso schön wäre es, wenn die Menschen weniger Müll produzieren, sagt er. Denn das ist nach Aussage von Klaczinski das größte Problem.

Genug davon fällt auf dem acht Kilometer langen Strand und seinen 13 Zugängen an. Hier sind es wiederum die drei Gemeindearbeiter, die für Pflege und Sauberkeit sorgen. Und sie werden gerufen, wenn neue Verkehrsschilder oder verschwundene Ortseingangsschilder aufgestellt werden müssen. Letzteres kam in der Vergangenheit mehrfach vor. Diebe machten sich vor allem an den Ortseingangsschildern von Dassow zu schaffen. Die fehlenden Schilder mussten, so Klaczinski, sieben Mal durch neue ersetzt werden.

Von Dirk Hoffmann