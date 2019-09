Ortsschild versetzt – wird Grevesmühlen jetzt größer?

Grevesmühlen/Wotenitz

Seit jeher werden Grenzen verschoben, in dem Grenzpfähle eingerissen oder versetzt werden. Mal geht es um hunderte Kilometer, mal um ein paar Meter. Bisweilen spielen auch Zentimeter eine Rolle. So wie in Wotenitz, dem südlichen Ortsteil von Grevesmühlen. Seit einer Woche steht hinter dem Ortsschild ein neuer Rahmen. Einen knappen halben Meter trennen das alte Schild und der neue Rahmen. Zugunsten von Grevesmühlen übrigens. Eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung in Grevesmühlen, was die plötzliche Gebietserweiterung zu bedeuten habe, ergab nichts. Die Stadt, so hieß es dazu, sei nicht zuständig, weil es sich um eine Landesstraße handelt. Von einer Gebietserweiterung könne keine Rede sein.

Also Nachfrage beim Straßenbauamt in Schwerin, die das Problem prompt an die Straßenmeisterei in Börzow weiterleitete. Dort gab es schließlich die Erklärung. Der neue Rahmen, so hieß es, sei notwendig, weil überall neue Ortsschilder installiert würde. Und die seien geringfügig größer als die alten Modelle. Und nur aus diesem Grund habe man neue Rahmen aufstellen müssen. Mehr stecke nicht dahinter. Da haben die Wotenitzer ja nochmal Glück gehabt.

Von Michael Prochnow