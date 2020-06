Ortsteil Kleinfeld: Neue Chance für Häuslebauer in Schönberg

Schönberg

Baugrundstücke sind rar in Nordwestmecklenburg, die meisten neuen Wohngebiete restlos ausverkauft. In Schönberg bekommen Häuslebauer eine neue Chance, ihren Traum von den eigenen vier Wänden wahr zu machen. Die Stadtvertreter ebnen ihnen den Weg. Sie schaffen die rechtlichen Voraussetzung für zwölf Baugrundstücke im Ortsteil Kleinfeld. Möglich macht das ein Bebauungsplan mit dem Namen „Ortslage Kleinfeld – östliche Erweiterung.“ Der Entwurf ist fertig.

Der Grevesmühlener Planer Ronald Mahnel erklärt den Stand der Dinge: „Es sollen nur Einzelhäuser zulässig sein, keine Doppelhäuser.“ Schönberger Kommunalpolitiker räumen den Bauwilligen einen breiten Spielraum beim Gestalten der Häuser ein. Alle gängigen Fassaden- und Dachfarben sollen erlaubt sein. Das haben die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Ordnung einstimmig empfohlen.

Viel Spielraum: Putz- und Klinkerfassaden erlaubt

Konkret bedeutet das: Außenwände sind sowohl verputzt als auch mit roten und braunen Klinkersteinen erlaubt. Die Häuser dürfen laut Entwurf des Bebauungsplans auch mit Holz verkleidet werden. Unzulässig sind dagegen hochglänzende Baustoffe wie Edelstahl und Fliesen.

1950 von Schönberg eingemeindet Kleinfeld gehört seit 70 Jahren zur Stadt Schönberg. Am 1. Juli 1950 wurde der Ort eingemeindet. Am selben Tag kamen auch Groß Bünsdorf, Klein Bünsdorf und Rupensdorf zu Schönberg. Ebenfalls am 1. Juli 1950 wurde der Kreis Schönberg in Kreis Grevesmühlen umbenannt. Die Kreisverwaltung war bereits vorher umgezogen. 57 Frauen, Männer und Kinder wohnten in Kleinfeld im Jahr 1894. 1939 waren es 67, im Jahr 1946 nach dem Zuzug zahlreicher Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten 125, im Jahr 1995 noch 109.

„Die Dächer der Hauptgebäude sind mit einer Harteindeckung in einem roten bis braunen Farbspektrum oder in Anthrazittönen zulässig“, heißt es in dem Entwurf weiter. Verboten sind glänzende und reflektierende Materialien. Das gilt auch für Garagen und andere Nebengebäude.

Schmucke Eigenheime stehen im Wohngebiet „Am Bünsdorfer Weg“ in Schönberg. Die Stadt will es erweitern. Quelle: Jürgen Lenz

In Kleinfeld soll nach dem Willen von Schönberger Kommunalpolitikern auch zum Zuge kommen, wer einen Bungalow bauen will. Allerdings empfiehlt der Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Ordnung: Die Dachneigung muss mindestens 35 Grad betragen. Keine Mehrheit fand der Vorschlag, flachere Dächer mit 25 Grad Neigung zulassen. Das Argument: Sie würden nicht zu den Häusern passen, die bereits in Kleinfeld stehen. Deshalb dürfen auf den künftigen Baugrundstücken auch keine Blockhäuser gebaut werden. Sie wären ebenfalls untypisch fürs Dorf.

„Es kommt mehr Leben ins Dorf“

Planer Ronald Mahnel erläutert: „Die Traufhöhen sind auf maximal vier Meter festlegt.“ Die Firstrichtung muss parallel zur Dorfstraße sein, denn: „Alles andere bringt Unruhe rein.“ Der Grund: Parallel zur Straße ist bereits die Firstrichtung der Häuser, die gegenüber den künftigen Bauplätzen stehen. In der Erläuterung des Entwurfs heißt es: „Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur städtebaulichen Neuordnung der derzeit nicht bebauten nordöstlichen Seite der Dorfstraße geschaffen werden, so dass eine beidseitige straßenbegleitende Bebauung realisiert werden kann.“ In früherer Zeit war das Gelände unter seinem Flurnamen „Backhuskoppel“ bekannt.

„Es kommt mehr Leben ins Dorf“, sagt Dierk Flor, Ortsteilvertreter in Kleinfeld. Quelle: Jürgen Lenz

„Wir haben nichts dagegen. Es kommt mehr Leben ins Dorf“, sagt der Kleinfelder Ortsteilvertreter Dierck Flor auf Anfrage. Er erwartet, dass vor allem junge Eltern mit Kindern ins Dorf ziehen werden. Zurzeit hat Kleinfeld 98 Einwohner. Mit den neuen Bauplätzen könnten es rund 40 Prozent mehr werden.

Das künftige Bauland befindet sich nach Auskunft des Schönberger Bürgermeisters Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft) in Privatbesitz. Der Stadt sollen keine Kosten entstehen. Die endgültige Entscheidung über den Bebauungsplan und die Gestaltungsvorschriften fällt die Stadtvertretung. Vorher wird der Entwurf öffentlich ausgelegt. Alle Bürger haben dann die Möglichkeit, ihn einzusehen und Einwände geltend zu machen.

Noch nicht so weit wie in Kleinfeld ist die Stadt mit Plänen für ein deutlich größeres Baugebiet nahe der Lindenstraße in Schönberg. „Der städtebauliche Vertrag ist beschlossen worden“, sagt Stephan Korn über den derzeitigen Stand. Ein detaillierter Entwurf für einen Bebauungsplan existiert noch nicht, soll aber bald erarbeitet werden.

Das gilt auch für die geplante Erweiterung des Wohngebietes „Am Bünsdorfer Weg“ in Schönberg. Dort sollen nicht nur Häuslebauer zum Zuge kommen. Auf einem Grundstück will das Diakoniewerk eine Kita errichten.

Von Jürgen Lenz