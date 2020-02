Grevesmühlen/Flachau

Von wegen die Nordlichter können keinen Wintersport. Oscar Böckmann aus Raben Steinfeld bei Schwerin hat vor wenigen Tagen den Hattrick geschafft und zum dritten Mal in Folge das Skirennen der Hermann-Meier-Skischule in Flachau ( Österreich) gewonnen. Das Kunststück dabei: In den vergangenen zwei Jahren hat der Neunjährige, der zu einer Reisegruppe aus Nordwestmecklenburg gehört und sich als Handball-Torhüter fit hält, auf Skiern gewonnen, in diesem Jahr hat er die Konkurrenz mit dem Snowboard hinter sich gelassen., Charlotte Prochnow (10) aus Grevesmühlen wurde in ihrer Altersklasse Zweite, Maximilian Giewald landete auf Rang 5. Insgesamt waren mehr als 100 Kinder in den verschiedenen Altersklassen zum Rennen angetreten.

Von Michael Prochnow