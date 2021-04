Osterbilanz: Touristenkontrollen und neue Coronafälle im Nordwestkreis

Boltenhagen/Grevesmühlen

Seit Donnerstag vor Ostern kontrolliert die Polizei die wichtigsten Zufahrtsstraßen nach Mecklenburg-Vorpommern, um die Einhaltung der strengen Einreisebestimmungen zu überwachen. Die Bilanz ist ernüchternd: Der Bereich der Polizeiinspektion Wismar, dabei geht es vor allem um die Schwerpunkte Poel und Boltenhagen, liegen in der Bilanz des Rostocker Präsidiums weit vorn.

Am Donnerstag hatten Polizeibeamte auf dem Rastplatz Schönberger Land an der A 20 Stichpunktkontrollen durchgeführt, in den Tagen darauf wurden die Zufahrten auf die Insel Poel und nach Boltenhagen überwacht. Allein am Sonnabend meldeten die Beamten 141 Verstöße gegen die Landesverordnung. 170 Fahrzeuge mit 348 Insassen wurden zur Umkehr aufgefordert.

63 Fahrzeuge zurückgeschickt

Am Sonntag ein ähnliches Bild. Auch hier war der Bereich der PI Wismar erneut Schwerpunkt. Allerdings registrierte die Polizei „nur“ 82 Verstöße, 63 Fahrzeuge mit 193 Insassen wurde die Einreise in die touristischen Zentren verweigert. Allerdings konnte die Polizei nicht alle Zufahrten abriegeln, da sich die Kontrollen herumgesprochen hatten, nutzten nach Aussagen von Einwohnern in Boltenhagen etliche Fahrzeuge mit Kennzeichen aus Hamburg und Schleswig-Holstein die Nebenzufahrten beispielsweise über Redewisch.

Inzidenz steigt wieder auf 103

Nachdem Nordwestmecklenburg in den vergangenen Tagen dauerhaft bei der Inzidenz deutlich über dem Wert von 100 gelegen hatte, war der Wert am Ostersonntag kurzzeitig unter diese Marke auf 90,3 gesunken – weil für den Sonnabend kein einziger Fall gemeldet worden war, was allerdings mit den Feiertagen zu tun hatte. Am Karfreitag hingegen meldete das Gesundheitsamt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid 19 in Nordwestmecklenburg sowie 29 Neuinfektionen. Am Sonntag stieg die Inzidenz aufgrund der 21 neu gemeldeten Fälle, die am Sonnabend in Grevesmühlen im Abstrichzentrum entdeckt worden waren, auf 103,0.

Dassower Kita betroffen

Eine der betroffenen Einrichtungen ist Die Kita „Deichspatzen“ in Dassow. Laut Gesundheitsamt sind die Gruppen „Orange“ und „Rot“ der Kita sowie die Frühbetreuung betroffen. Sowohl die Kinder als auch die Erzieher müssen bis zum 14. April in Quarantäne, abhängig davon ob sie am 29., 30. oder 31. März zuletzt in der Einrichtung waren.

Von Michael Prochnow