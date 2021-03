Kostenlos bis 15:55 Uhr Osterfeuer in Nordwestmecklenburg: Was erlaubt ist und was nicht

Das Ordnungsamt des Landkreises Nordwestmecklenburg hat die aktuellen Regeln zum Thema Osterfeuer bekannt gegeben. Auf alles müssen die Nordwestmecklenburger allerdings nicht verzichten, was erlaubt ist, das erfahren Sie hier.