Ostern in Boltenhagen: Diese Highlights warten 2022

Boltenhagen

Mit dem Osterwochenende warten im Ostseebad Boltenhagen viele besondere Angebote: Der große Töpfermarkt an der Seebrücke, ein Osterspaziergang durch den Schlosspark in Klütz, Ostereiersuche, Kinderfest oder Osterbrunch.

Handgemachte Unikate

Im Ostseebad Boltenhagen ist man besonders froh, dass der beliebte Töpfermarkt zu Ostern stattfinden kann. Vom 16. bis zum 18. April zwischen 11 und 18 Uhr stellen talentierte Künstlerinnen und Künstler ihre handgemachten Unikate aus. Die einzigartigen Anfertigungen sind an der Promenade zur Seebrücke zu finden.

Traditionelles Osterfeuer

Am 16. April, 18 Uhr findet das traditionelle Grevesmühlener Osterfeuer am idyllischen Ploggensee statt. Für Essen und Getränke sorgt der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen. Zu finden ist die Feuerstelle auf dem Festplatz am Ploggensee in 23936 Grevesmühlen.

Außerdem lädt die Klützer Feuerwehr zum Osterfeuer mit großer Feuerschale, Hüpfburg, Verpflegung für Erwachsene und Knüppelteig für die Kinder ein. Die Adresse lautet: An der Festwiese 3 in 23948 Klütz.

Osterspaziergang durch den Schlosspark

Naturliebhaber können zum gemeinschaftlichen Osterspaziergang durch den Bothmer Schlosspark aufbrechen und den blühenden Frühling bewundern. Am 16., 17. und 18. April, 12 und 14 Uhr startet die österliche Wanderung durch die Parkanlage. Bei einer Führung über die Schlossinsel erfahren die Spazierenden etwas über die Architektur und den Bauherrn des Schlosses. Treff ist das Schloss Bothmer, Am Park 1 in 23948 Klütz. Der Spaziergang dauert etwa eine Stunde. Tickets kosten vier Euro pro Person, Kinder bis 18 Jahre zahlen kein Eintritt. Anmeldungen und der Ticketverkauf sind 15 Minuten vor Beginn im Museum möglich.

Mehr lesen: Weitere Tipps und Infos für Urlauber gibt es hier auf unserer Seite zur Boltenhagener Sommerredaktion

Ei, ei, ei: Auf Ostereiersuche

Auf große Ostereiersuche geht es am 17. April zwischen 10 und 17 Uhr im Minimare. Nachdem der Osterhase eine Nachtschicht eingelegt und jede Menge bunte Eier versteckt hat, dürfen die Osternester am Sonntag geplündert werden. Kinder sind herzlich eingeladen, mit Bastelstar Karina bunte Osterbasteleien anzufertigen. Außerdem bietet Frau Wiegand 10 Uhr, 12 Uhr und 14 Uhr Schnupperbienenführungen an. Für den kleinen Hunger gibt es Popcorn, Marshmallows und Gegrilltes. Ort der Veranstaltung ist das Minimare, Neue Reihe 2b in 23942 Kalkhorst.

Großherzoglicher Osterbrunch

Wer sich herrlich verköstigen lassen möchte, hat beim reichhaltigen Osterbrunch am 17. April im Seehotel Großherzog von Mecklenburg zwischen 11.30 und 14.30 Uhr die Möglichkeit. Die Preise: Erwachsene zahlen 39 Euro, zwischen 12 und 14 Jahre sind 18 Euro veranschlagt, zwischen 7 und 11 Jahre 16 Euro, sechsjährige oder jüngere Kinder bezahlen nichts. Reservierungen sind unbedingt erforderlich unter der Telefonnummer 038 825/500. Adresse: Seehotel Großherzog von Mecklenburg, Ostseeallee 1, Ostseebad Boltenhagen.

Osterfest für Kinder

Zum großen Osterhasen-Kinderfest lädt das Ostseebad Boltenhagen am 17. April zwischen 11 und 16 Uhr auf der Festwiese hinter dem Kurhaus im Ort. Im Programm steht ein bunter Tag für die ganze Familie. Absolutes Highlight: Der Osterhase kocht Ostereier und färbt und bemalt sie mit seinen Gästen. Wer davon genug hat, kann zum Möhrenwettessen, auf die Hüpfburg oder zur Luftballonmodellage und weiteren Kinderanimationen gehen.

Orgelkonzert zum Innehalten

Einen weiteren Höhepunkte bietet das Ostseebad an den Osterfeiertagen. Zu einer Osterfeier der besonderen Art laden der neue Förderkreis und die Kirchengemeinde Damshagen am Ostersonntag um 16 Uhr zu einem Konzert der Organistin Elizaveta Suslova in die St.-Thomaskirche ein. Elizaveta Suslova wird Werke von H. Scheidemann, J.S. Bach, D. Buxtehude, W.A. Mozart, M. Reger, S. Karg-Elert, P. de Maleingreau und anderen bekannten Komponisten spielen. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die junge Musikerin und für dringende Bauaufgaben an der Kirche wird gebeten.

Von Lea-Marie Kenzler