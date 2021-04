Niendorf

Alexander und Una Ehrlich, beide 43 Jahre alt, blicken optimistisch auf die kommende Camping-Saison. Auch wenn sich Alexander Ehrlich – er hat im vergangenen Jahr den Campingplatz in Niendorf von seiner Mutter Sabine Ehrlich übernommen – sich zur Klärung der Corona-Lage am liebsten doch noch einmal einen harten Lockdown für ein paar Wochen wünschen würde.

Verständlich, denn ab dem 1. Mai soll es richtig losgehen, – auf dem Campingplatz in Niendorf, einem Ortsteil der Gemeinde Hohenkirchen in Nordwestmecklenburg, der sich unweit des Strandes Wohlenberger Wiek befindet.

„Das vergangene Jahr lief wirklich gut für uns. “, sagt Alexander Ehrlich. „Das muss man schon sagen.“ Mit seiner Frau Una ist er gerade dabei, den Eingangsbereich des Campingplatzes an der Rezeption mit Rosenbüschen zu bepflanzen. Im Corona-Jahr Nummer 1 haben sie zwar aufgrund des ersten harten Lockdowns erst sechs Wochen später Camper begrüßen können, doch dann sei es „gleich so richtig losgegangen“ und bis zum Schluss gut geblieben.

Gute Umsätze aus 2020 gleich reinvestiert

Zwei Monate mehr Hauptsaison hätten sie auf diese Weise im Jahr 2021 verbuchen können. Die zusätzlichen Umsätze, die dabei rausgesprungen sind, habe man gleich reinvestiert, in die Sanitäranlagen des Platzes.

Ein Sanitärhaus auf dem Platz wurde bereits vor ein paar Jahren saniert. Das andere wird nun renoviert, zumindest der Abschnitt für die Damen. Der Teil für die Herren soll dann im kommenden Jahr folgen. Einen kompletten Umbau der Sanitäranlagen aufgrund von Corona planen die Ehrlichs jedoch nicht. „Irgendwann ist Corona auch mal wieder vorbei.“

Wohlenberger Wieck, Niendorf mit Campingplatz Ostseequelle. Quelle: Michael Prochnow

Engagiert in der Gemeindevertretung

Dass die Ehrlichs und ihre drei Kinder, die schon an verschiedenen Orten lebten, einmal im hohen Norden, in Mecklenburg, an der Ostsee landen würden, um einen Campingplatz zu führen, sagt Alexander Ehrlich, sei gar nicht so ungewöhnlich. „Wir sind schon immer ein bisschen wie Nomaden. Wir haben in Hannover gelebt, in Nürnberg, Leipzig.“ Alexander Ehrlich kommt, was das Berufliche angeht, eigentlich aus der Industrie, sagt er. Seine Frau ist ursprünglich Lehrerin. Doch die Familie hat bereits in den vergangenen Jahren in der Hauptsaison auf dem Platz mitgeholfen.

Nun sind die Ehrlichs jun. komplett nach Hohenkirchen umgezogen. Für die kommenden zwanzig Jahre mindestens, sagt Alexander Ehrlich, bleibt das auch so, zumindest, was ihn und seine Frau angeht. Deshalb engagiert er sich auch ganz bewusst in der Gemeindevertretung, ist Mitglied im Finanzausschuss. „Wir wollen in jeder Hinsicht dazugehören.“

Ostsee-Campingplatz Niendorf und Beckerwitz Ostseecamping Ostseequelle Niendorf, Strandstraße 21, 23968 Hohenkirchen OT Niendorf: https://www.ostsee-campingplatz.de/ Telefon: 03 84 28 / 60 222 E-Mail: info@ostsee-campingplatz.de Buchen des Platzes über interaktive Karte möglich, Anzahlung Öffnungszeiten der Rezeption; Hauptsaison: 9 – 19 (sowie nach Vereinbarung) Nebensaison: 9 – 12 und 15 – 18 (sowie nach Vereinbarung) Ostseecamping Beckerwitz, Inh. Sandra Pertenbreiter, Ostseestraße 10, 23968 Hohenkirchen | OT Beckerwitz http://www.ostseecampingbeckerwitz.de/ Telefon: 038428 / 60 265 (nur vom 1. 4. - 6. 10.) Fax: 038428 / 63648(nur vom 1. 4. - 6. 10.) Mobil: 01 63 / 81 01 087 (ganzjährig erreichbar) Mobil: 01 77 / 60 31 354 (ganzjährig erreichbar) Buchungen bitte nur telefonisch! Email-Buchungen sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet

Gutes Miteinander unter Campingplatzbetreiber

Mit den anderen Campingplatzbetreibern in der Gegend verstehen sich die Ehrlichs gut. „Das ist ein freundliches, offenes Miteinander hier.“, sagt Alexander Ehrlich. Besonders begeistert ist er von seinen Nachbarn in Beckerwitz, die dort einen kleinen Platz direkt am Strand der Wohlenberger Wiek betreiben. Doch auch der Kontakt zur „Liebeslaube“ gleich nebenan und zur Regenbogen-Anlage in Boltenhagen sei ausgesprochen gut.

Dass die Kinder der Ehrlichs (14, 18 und 21 Jahre alt), auch auf dem Platz mithelfen, sagt Alexander Ehrlich, sei selbstverständlich. „Sie arbeiten an der Rezeption mit, dementsprechend verdienen sie auch ein Gehalt.“ Wer weiß, vielleicht wächst da schon die nächste Generation Campingplatzbetreiber heran.

Von Annett Meinke