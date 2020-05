Ostsee-Zeitung Wismar trauert um Peter Preuß

Wismar

„Nun heißt es für mich, den Anker zu setzen. Mein Schiff läuft in den Hafen ein und ich gehe ein letztes Mal als ‚Kapitän‘ von Bord.“ Diese Worte richtete Peter Preuß am 21. Februar 2017 anlässlich seines Abschieds als Lokalchef der OSTSEE-ZEITUNG Wismar an die 120 Gäste im Brauhaus.

Sport sein großes Hobby

Am Mittwoch hat Peter Preuß seinen letzten Anker gesetzt. Im Alter von 68 Jahren ist er an den Folgen einer schweren Herzerkrankung verstorben. Bis zuletzt war der Wismarer, der in Barnekow gewohnt hat, aktiv. Noch in der Mittwoch-Ausgabe der OZ erschienen zwei Sportbeiträge von ihm. Sport, sein großes Hobby.

Sportgala aus der Taufe gehoben

Als Jugendlicher hatte sich Peter Preuß dem Boxsport verschrieben, später wurde er Ehrenmitglied des FC Anker Wismar. Er kannte die Stadien und Sporthallen von Neukloster bis Groß Stieten, von Bayern München, RB Leipzig bis Hertha BSC. Zusammen mit dem Stadtsportbund war er Geburtshelfer der Sportgala und wurde dafür 2016 gewürdigt.

„Ich verspreche, ich werde dem Sport treu bleiben“, sagte er damals. Kein Lippenbekenntnis. Als freier Journalist übernahm er nach der Zeit als Lokalchef die Sportberichterstattung für die OZ in Nordwestmecklenburg. Seinen Enkel begleitete er mit Hingabe beim Fußball.

Gründer der OZ-Weihnachtsaktion

Für die OSTSEE-ZEITUNG war Peter Preuß 27 Jahre und vier Monate lang hauptberuflich tätig. Rückblickend war er besonders stolz darauf, dass in Wismar 1991 die OZ-Weihnachtsaktion aus der Taufe gehoben wurde. Ein Jahr später folgten alle anderen Lokalredaktionen und sammelten in ihren Orten Geld für soziale Projekte. Inzwischen sind so etliche tausend Euro zusammengekommen.

„Das Geld sollte vor Ort bleiben. Damals konnten die Mädchen und Jungen des Kinderheimes ‚ Gretel Walter‘ ganz persönliche Wünsche äußern. Durch diese Aktion konnten alle Kinderwünsche erfüllt werden. Es kam so viel Geld zusammen, dass sogar noch ein Kleintransporter für das Heim gekauft werden konnte. Das war die Geburt der Weihnachtsaktion“, erinnerte sich Peter Preuß später.

Lokalausgabe neu aufgebaut

Mitarbeiter der OZ, Wegbegleiter und Bekannte aus dem gesellschaftlichen Leben zeigten sich am Mittwoch geschockt. „Wir sind sehr traurig und in Gedanken bei seiner Familie“, so Andreas Ebel. Der Chefredakteur der OSTSEE-ZEITUNG würdigte die Lebensleistung: „ Peter Preuß war Lokaljournalist durch und durch und hat die OZ vorangebracht. Die Interessen der Leserinnen und Leser standen immer im Mittelpunkt seines Handelns. Nach der Wende hat er die Lokalausgabe Wismar der OZ neu aufgebaut und zu einer modernen Lokalzeitung gemacht. Besonders am Herzen lagen ihm die Stadt Wismar und der Sport. Wir werden ihn sehr vermissen.“

Der Teamplayer

Der „notorische Berufsoptimist“, wie Peter Preuß über sich selbst sagte, hatte in der politischen Wende das Kommando bei der OZ in Wismar übernommen. „Viele hatten uns damals abgeschrieben“, erzählte er später. Kollegen seien 1990 mit „Tränen in den Augen von Pressekonferenzen aus dem Rathaus gekommen, weil sie dachten, dass bei der OZ bald die Lichter ausgehen werden“, schrieb er in seinen Erinnerungen und lobte als Kapitän alle Kollegen der OZ Wismar – vom Verlag über das Servicecenter bis zur Redaktion: „Mit einer guten und vertrauensvollen Mannschaft kommt man immer besser ans Ziel.“

Aufbauen statt zerstören

Die Entwicklung in Wismar und Umgebung hat er als neutraler Beobachter und kritischer Journalist begleitet. Er half mit, Prozesse anzuschieben, klopfte aber auch auf die Finger, wenn Dinge aus dem Ruder liefen. Eines war ihm dabei immer wichtig: „Ich bin kein Zerstörer.“

Das weiß auch Wismars Bürgermeister Thomas Beyer zu schätzen. Aus anfänglichem Misstrauen zu Beginn der 1990er Jahre wurde eine Geschichte gegenseitiger Wertschätzung und gegenseitigen Respekts: „ Peter Preuß war für mich viel mehr als Lokalchef der OZ und damit wichtiger Ansprechpartner bei der Presse. Er war Wegbegleiter, Gesprächspartner, Kritiker und ja auch Freund. Ich bin sehr traurig.“

Peter Preuß hinterlässt seine Ehefrau sowie Sohn und Schwiegertochter und zwei Enkel. Und viele traurige Kollegen, Freunde und Bekannte.

Von Heiko Hoffmann