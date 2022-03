Boltenhagen

Strahlender Sonnenschein und ein blauer Himmel sorgten am Wochenende dafür, dass die Wege im Ostseebad Boltenhagen aber auch die Restaurants und Cafés voller Ausflügler und Urlauber waren. Die Lockerungen der Coronaregeln seit dem 4. März und das immer besser werdende Wetter lassen die Gastronomen aufatmen und positiv nach vorne schauen.

Die meisten Gäste waren geboostert

Viele Betreiber von Restaurants, Kneipen und Cafés haben in den vergangenen Monaten die Erfahrung gemacht, dass mögliche Gäste, die nicht vollständig oder gar nicht gegen Corona geimpft sind, den Besuch in den Lokalen vermieden haben. „Die meisten Gäste, die vor der Lockerung kamen, waren dreifach geimpft, also geboostert“, sagt Elisabeth Goppe, Restaurantleiterin in der „Villa Seebach“ an der Mittelpromenade. Dementsprechend seien es aber weniger Restaurantbesucher gewesen, als das Team erwartet hatte. „Jetzt geht es aber wieder bergauf. Das liegt wohl auch am Wetter“, so Elisabeth Goppe. „Wir leben von den Touristen und da zählt jeder Gast mehr, der jetzt kommt.“

Die „Villa Seebach“ an der Mittelpromenade: Gäste genießen die Sonne im Garten. Quelle: Malte Behnk

Das gilt in Restaurants, Kneipen und Cafés Am 4. März sind weitere Lockerungen in der Corona Landesverordnung in Kraft getreten. Damit wurde der zweite Schritt des Bund-Länder-Beschlusses vom 16. Februar umgesetzt. Die Änderungen betreffen unter anderem die Bereiche Gastronomie, Beherbergungen, Kultur und Sport (inklusive Schwimm- und Spaßbäder sowie Zuschauer bei Großveranstaltungen). In der Gastronomie und im Beherbergungsgewerbe gilt 3G in allen Stufen. Damit haben nicht nur Geimpfte und Genesene, sondern auch negativ Getestete einen Zutritt zu den Einrichtungen. „Diese Lockerung ist für das Tourismusland MV eine große Erleichterung. Uns ist wichtig, dass die Betriebe rechtzeitig vor Ostern Planungssicherheit haben“, verdeutlichte Stefanie Drese (SPD), Ministerin für Gesundheit, Sport und Soziales.

Das Restaurant „Zur Seebrücke“ ist aufgrund seiner Lage das vielleicht bekannteste Lokal in Boltenhagen. Quelle: Malte Behnk

In Sichtweite des Kurhauses ist auch Mike Schmelzer, Geschäftsführer des Restaurants und Cafés „Zur Seebrücke“ optimistisch, dass Ostern und der Sommer viele Gäste bringen werden. Mit der prominenten Lage muss sich Mike Schmelzer über zu wenig Gäste kaum Sorgen machen. Die Lockerung der Regeln fällt aber auch ihm auf. „Vor der Lockerung kamen so gut wie nur Gäste, die geboostert waren, ganz wenige, die einen Test vorzeigen mussten“, sagt er. Seit dem 4. März würden es manche Gäste aber auch zu locker sehen und ganz ohne Maske ins Restaurant kommen. Trotz aller willkommener Leichtigkeit wünscht sich Schmelzer dann doch etwas Verantwortungsbewusstsein, auch bei den Gästen. Ihm fällt auf, dass die Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern weiter steigen. „Aber ich glaube nicht, dass es noch einmal Verschärfungen der Regeln geben wird.“ Zumindest nicht vor dem Winter.

Neugier auf Böhmisches Wirtshaus trotz Einschränkungen

Ganz neu im Ostseebad Boltenhagen ist das „Böhmische Wirtshaus Wenzel“ neben dem neuen Hotel „Baltischer Hof“ am Dünenweg. Es wurde erst im Winter 2021 eröffnet. Hier macht sich die Lockerung vom 4. März vor allem für die Servicemitarbeiter am Eingang bemerkbar. „Die Impfnachweise müssen nicht mehr so aufwendig kontrolliert werden, aber wir schauen da trotzdem noch drauf“, sagt Restaurantleiterin Lisa Najewitz. Dass die Lockerungen im Wenzel nicht so sehr aufgefallen sind, begründet sie so: „Die Leute haben es trotz der Einschränkungen nicht gescheut, herzukommen und uns kennenzulernen. Sie waren wohl neugierig auf das neue Lokal.“

Das neue „Böhmische Wirtshaus Wenzel“. Im 15-köpfigen Team arbeiten (v.l.) Servicekraft Vivian Peters, Restaurantleiterin Lisa Najewitz und im Küchenteam Dirk Koch und Conny Klawitter. Quelle: Malte Behnk

Einheimische machen Mundpropaganda

Nicht nur Urlauber und Tagesausflügler zieht es in das neue Restaurant, das zu einer aus Dresden stammenden Kette mit insgesamt neun Häusern gehört. „Auch Einheimische kommen öfter. Das merken wir, wenn andere Gäste auf deren Empfehlung kommen. Neulich war erst eine Dame hier, die in ihrem Sportverein von uns gehört hatte“, sagt Lisa Najewitz. Die Mundpropaganda funktioniere also bisher sehr gut. „Wir sind sehr gut angekommen und ich bin sehr glücklich, dass wir auch so gut angenommen werden“, freut sich die Restaurantleiterin.

Die deftigen, eben typisch böhmischen Speisen und die Auswahl von neun Sorten gezapftem tschechischen Bier machen das neue Restaurant in Boltenhagen besonders. „Beliebt ist auch unser Frühstücksbüffet. Das nutzen die Gäste vom Baltischen Hof, aber genauso Urlauber aus Ferienwohnungen oder Boltenhagener“, sagt Najewitz. Das Wenzel gehört zu einer aus Dresden kommenden Kette, die insgesamt neun Restaurants betreibt. „Aus der Zentrale bekommen wir viel Unterstützung, auch wenn mal das Personal knapp wurde.“ Schon 15 Mitarbeiter zählt das Team, das immer noch wachsen soll.

Fast mehr Betrieb als vor Corona

In der „Kleinen Büdnerei“ ist auch Chefin Ines Meyer zuversichtlich für Ostern und die Sommersaison. „Jetzt nach den Lockerungen scheint sogar etwas mehr Betrieb zu sein als vor Corona. Vielleicht brauchen die Leute es mehr, mal rauszukommen“, sagt sie. Auch in ihrem Restaurant an der Mittelpromenade waren vor März so gut wie alle Gäste vollständig geimpft. „Manche, die nur zweimal geimpft waren und einen Test mitbringen mussten, fanden das nicht gut“, sagt Ines Meyer, die positiv in die nahe Zukunft blickt.

Von Malte Behnk