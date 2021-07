Boltenhagen

In allen Ostseebädern, die eine Seebrücke haben, wird am 1. Sonntag im Juli ein Seebrückengottesdienst zur gleichen Zeit gefeiert. Wie der Name schon sagt – eigentlich an der Seebrücke. Schon im vergangenen Jahr war das aber wegen der Auflagen während der Corona-Pandemie nicht möglich. Auch in diesem Jahr wird dieser besondere Gottesdienst nicht an der Seebrücke, sondern im Freien vor der Kirche auf der Paulshöhe gefeiert. Mit viel Glück ist aber auch an diesem Ort auch das Rauschen des Meeres zu hören,

Bei schlechtem Wetter wird der Gottesdienst in der Kirche stattfinden. Die geltenden Hygienevorschriften müssen eingehalten werden.

Von Malte Behnk