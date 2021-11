Boltenhagen

Auch nach den Sommermonaten mit Sonne und Badefreuden zieht es viele Menschen nach Boltenhagen. Das Ostseebad ist außerhalb der Hochsaison einen Besuch wert. Zumal sich das Wetter derzeit noch von seiner schönen Seite zeigt.

Markante Ziele von Einheimischen wie Urlaubern sind der Strand und die neue Dünenpromenade, die auf ihren knapp 2,5 Kilometern auch zu längeren Spaziergängen einlädt. Beschwerlich ist da für so manche allerdings der Aufgang von der Seebrücke zur Promenade. Dazu muss nämlich erst ein 40 Zentimeter hoher Absatz überwunden werden.

Kopfschütteln über 40 Zentimeter-Absatz

„Das stört natürlich“, meint zum Beispiel die 80-jährige Karin Drews, als wir sie auf den Absatz ansprechen. Mit ihrem Rollator wäre das ja noch zu schaffen, wie sie erklärt. Aber Rollstuhlfahrer hätten da schon ein Problem, so die Frau aus dem Ostseebad. Die Dünenpromenade an sich sei aber eine schöne Sache.

Die 80-jährige Karin Drews mit ihrem Rollator versteht nicht, wie ein 40-Zentimeter-Absatz bei der Planung der Dünenpromenade übersehen werden konnte. Quelle: Dirk Hoffmann

Zuerst wäre sie noch dagegen gewesen, längst habe sie ihre Meinung geändert. Nicht verstehen kann Karin Drews allerdings, wie so etwas passieren konnte. Schließlich wurde das doch geplant und hatte es auch ein Projekt dazu gegeben.

Urlauber genießen Ausblick trotz Hindernis

Richtig toll findet indes auch Heiko Glanz die Dünenpromenade. Nach langer Zeit ist der Mann aus Weimar mit seiner Familie das erste Mal wieder im Ostseebad und über diesen Bau einfach nur begeistert. Ähnlich ist es bei Lene und Florian Baasch aus Berlin, die im Kinderwagen ihren Nachwuchs über die Promenade schieben. Den freien Blick auf das Wasser und die Steilküste von hier genießen sie sehr.

Vorhaben mit weiteren Kosten Schon 2011 wurde über den Bau einer Dünenpromenade in Boltenhagen diskutiert. Realität wurde sie zehn Jahre später. Die Kosten stiegen von ehemals etwa zwei Millionen Euro auf 8,5 Millionen Euro. 90 Prozent davon tragen das Land und die EU, die anderen zehn Prozent die Gemeinde. Jetzt muss weiter nachgebessert werden. Für die notwendige Anhebung der Verbindung der Seebrücke zur Promenade entstehen zusätzliche Kosten. Die Gemeinde hat dafür eine Nachförderung beim Wirtschaftsministerium von MV gestellt.

Als sie in Höhe der Seebrücke ankommen, fassen sie den Kinderwagen kurz an, heben ihn an der einen Seite von der Dünenpromenade runter auf ein Stück der Seebrücke und auf der gegenüberliegenden Seite über den anderen Absatz wieder hinauf. Gäbe es den Absatz nicht mehr, dann wäre es noch schöner. Aber richtig stören tut sich das junge Paar aus der Hauptstadt daran nicht. Zu schön sind das Wetter, der Ausblick und die gesamte Dünenpromenade für sie.

Auch wenn die Dünenpromenade seit dem Juli 2021 auf der ganzen Länge genutzt werden kann, soll dieses Ärgernis mit dem Absatz zur Seebrücke natürlich kein Dauerzustand bleiben. „Ich habe viele positive Rückmeldungen zur Promenade. Aber das ist ein Wehrmutstropfen, der dringend behoben werden muss“, so Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne).

Neue behindertengerechte Rampen

Geplant ist nach Aussage von Gerhard Rappen, Sonderbeauftragter für dieses Projekt, das Areal vor der Seebrücke abzutragen und einen Stahlrahmen auf die Fläche mit einem neuen Holzbelag zu setzen. Auch die jetzige Treppe muss bei der Angleichung an die Höhe der Dünenpromenade durch eine neue ersetzt werden. Mit Stufen aus Holz und einem Gelände aus Metall.

Außerdem werden die beiden vorhandenen behindertengerechten Rampen vom Vorplatz zur Seebrücke durch neue mit Gitterrosten und einem Gelände aus Stahl ersetzt. Und zum Verweilen nach einem längeren Spaziergang sollen Bänke aufgestellt werden.

Arbeiten müssen europaweit ausgeschrieben werden

Ein solches Bauvorhaben muss europaweit ausgeschrieben werden, wie Rappen erklärt. Das wird demnächst geschehen, wobei die Stadtwerke Schwerin das im Auftrag der Gemeinde Boltenhagen übernehmen.

Dabei sind wie bei anderen Arbeiten Fristen einzuhalten, so dass im Januar des kommenden Jahres die Gemeindevertretung über die Vergabe des Auftrages entscheiden und im Februar mit dem Bau begonnen werden könnte. Bis April, so Rappen, soll das Bauvorhaben beendet sein. Damit wäre dann zum Beginn der neuen Badesaison auch ein behindertengerechter Zugang von der Seebrücke zur Dünenpromenade erstmals problemlos möglich.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weitere Verbesserungen rund um die Promenade sind in der Vorbereitung oder werden schon ausgeführt. So laufen die Arbeiten an der großen Strandzufahrt Am Schwanenweg bereits, es folgen noch die Zuwegungen an der Albin-Köbis-Siedlung und der Lesehalle.

Von Dirk Hoffmann