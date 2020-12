Boltenhagen

Gesundheitstourismus ist immer noch ein wachsender Bereich an der Ostseeküste. Das Ostseebad Boltenhagen möchte daher auch den Alltag für Menschen mit verschiedenen Einschränkungen einfacher machen. Dazu gehören Veränderungen im Verkehrsbild, aber auch am Strand.

„ Boltenhagen hat viele Urlauber mit einer Behinderung und es haben immer wieder Gäste gefragt, ob es zum Beispiel Rollstühle gibt, mit denen man an den Strand kann“, sagt Katleen Herr, die amtierende Kurdirektorin. Daher hat der Kurbetrieb schon in diesem Jahr für etwa 2000 Euro einen Baderollstuhl angeschafft, zwei weitere werden im nächsten Jahr folgen. Ähnliche Baderollstühle gibt es auch schon in anderen Ostseebädern wie Zingst.

Baderollstühle an der Dünenpromenade

„Die neue Strandpromenade soll es ja auch Menschen mit Rollstuhl oder Rollator ermöglich, mit Blick aufs Meer in der Seeluft spazieren zu gehen“, sagt Katleen Herr. „Dazu wollen wir jetzt auch die Möglichkeit anbieten, mit einem Rollstuhl bis in die Ostsee geschoben zu werden.“ Das können nämlich die Hilfsmittel aus leichtem Metallgestänge, mit breiten Rädern und Schwimmkörpern für den Auftrieb. Sie können komplett ins Wasser gefahren werden und es gibt ein Badeerlebnis, ohne dass der Stuhl verlassen werden muss.

„Wir planen jetzt, an welchen drei Strandzugängen die Baderollstühle stationiert werden sollen und dann können sie in der nächsten Saison ausgeliehen werden“, sagt Katleen Herr. Wahrscheinlich werden die Strandzugänge an denen sich auch behindertengerechte Zugänge zur Dünenpromenade befinden für die Vermietung ausgesucht. Verliehen werden die Rollstühle dann voraussichtlich die Strandkorbvermieter.

Ausrollbare Wege aus Recycling-Kunststoff

Damit die Stühle von der Dünenpromenade bequem über den Sand geschoben oder gezogen werden können, schafft die Kurverwaltung auch mobile Wege an. Dabei handelt es sich um ausrollbare Matten mit Verstärkungen, die komplett aus recyceltem Kunststoff hergestellt werden.

Eigentlich sollte der erste Baderollstuhl Urlaubern in Boltenhagen auch schon in dieser Saison angeboten werden. „Wir hatten ihn rechtzeitig bestellt, aber dann kam alles aufgrund von Corona ins Stocken und die Lieferung hat sich verzögert“, sagt Katleen Herr. Daher sei der erste Stuhl auch noch nicht ausprobiert worden.

Verbesserungen für Sehbehinderte

Wie sich Blinde und stark Sehbehinderte im Boltenhagen zurechtfinden, hat Katleen Herr in einem Selbstversuch erlebt. „Mich hatte eine Dame angesprochen, die früher öfter Urlaub im Aura-Hotel des Blinden- und Sehbehindertenverbands gemacht hat und inzwischen nach Boltenhagen gezogen ist“, sagt Katleen Herr. „Sie hat mir unseren Ort aus ihrer Perspektive gezeigt.“ Ausgerüstet mit einer speziellen Brille, die die Sicht eines Sehbehinderten nachempfindet, war Boltenhagen nicht mehr so einfach zu erkunden.

Der Kurbetrieb in Boltenhagen will Orientierung für Sehbehinderte verbessern. So soll das Geräusch der Ampeln optimiert werden. Quelle: Malte Behnk

Vor dem Kurhaus fehlen zum Beispiel Leitlinien für Sehbehinderte, die zur Bushaltestelle und zur Seebrücke führen. Quelle: Malte Behnk

„Es gibt bestimmte Bereiche, wie zwischen der Ampel vor dem Kurhaus und der Bushaltestelle, wo Orientierungshilfen fehlen. Auch das Klickgeräusch der Fußgängerampeln ist nicht optimal eingestellt“, hat Katleen Herr bei ihrem begleiteten Spaziergang festgestellt. „Auch die Tastkanten am Rand der Strandpromenade, die für Nutzer eines Blindenstocks wichtig sind, sind nicht mehr richtig fühlbar.“

Absprachen mit Ordnungsamt

Einige Mängel kann der Bauhof schon aus solchen Erkenntnissen verbessern. „Es ist aber noch ein Treffen mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband und mit dem Ordnungsamt vorgesehen. Da wollen wir besprechen, wie wir sinnvoll etwas verändern können.“

Katleen Herr hat selber getestet, wie sich Sehbehinderte zurechtfinden. Quelle: Kurverwaltung

Besonders herausragend ist das Orientierungsangebot im direkten Umfeld des Aura-Hotels. Dort führt unter anderem ein Handlauf mit Brailleschrift für Sehbehinderte an der Strandpromenade bis zum nächsten Strandaufgang. Auch bei den in den vergangenen Jahren neu gebauten öffentlichen Toiletten im Ostseebad wurde drauf geachtet, dass sie auch für Menschen mit eingeschränkter Sehkraft möglichst barrierefrei nutzbar sind.

