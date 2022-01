Ostseebad Boltenhagen baut neuen Spielplatz nach Modellen der Kinder

Boltenhagen

Das Ostseebad Boltenhagen braucht einen neuen, großen Spielplatz. Der soll in diesem Jahr nach den Wünschen vieler Kinder aus dem Ort gebaut werden. Dass ein großer Spielplatz im Zentrum benötigt wird, darin waren sich die Gemeindevertreter schon 2019 einig, als die CDU-Fraktion und die Fraktion aus Linke und SPD den Vorschlag in die Gemeindevertretung einbrachten. Dann wurde die Beteiligung der Kinder angeschoben, die ihre Wünsche in Modellen bastelten.

Doch lange konnten sie ihre Werke nicht präsentieren wegen der Corona-Pandemie. „Wir mussten immer wieder Veranstaltungen dazu verschieben“, sagt Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Die Grünen). Daher wurden die Modelle im Kurhaus ausgestellt und Einwohner wie Urlauber konnten für ihr Lieblingsmodell abstimmen. Für die drei Modelle mit den meisten Stimmen gab es jetzt Preise.

Erster Preis für Legomodell

Die meisten Stimmen hatte Jayden bekommen, der alleine ein Spielplatzmodell aus Lego gebaut hatte. Geräte zum Klettern und Rutschen, ein Schaukelpferd und Seile hatte er sich ausgedacht und wie eine Art Dschungelspielplatz arrangiert.

Jayden bekam die meisten Stimmen für sein Spielplatzmodell aus Lego. Quelle: Malte Behnk

Den zweiten Platz in der Abstimmung belegte das Modell von Pia, Ronja, Louisa und Jette, die zur Preisübergabe gekommen war. Die Mädchen hatten eine große Kletterwand gebastelt, Tunnel zum Durchkriechen, eine Sandkiste und einen Turm zum Hinaufklettern gebaut.

Jette hatte mit Pia, Ronja und Louisa ein Spielplatzmodell gebaut. Sie bekamen den zweiten Preis. Quelle: Malte Behnk

Toben rund ums Piratenschiff

Im Zentrum des Modells von Fiona, Meta, Iven und Maximilian steht ein Piratenschiff. Drumherum haben sie eine Tunnelrutsche, eine Nestschaukel und eine Seilbahn gebaut. Nach der Abstimmung bekam das Modell den dritten Preis.

Die Kurverwaltung hatte für die ersten drei Preisträger große Beutel mit Spielzeug, einem Buch über Schwan Rudi und Boltenhagen-Shirts gepackt und auch alle anderen Kinder, die mitgebastelt hatten, bekamen ein kleines Geschenk. „Außerdem haben der Campingplatz Zierow und das Minimare Kalkhorst Gutscheine für alle Kinder, die mitgemacht haben, zur Verfügung gestellt“, sagt Gemeindevertreter Günther Stadler (Die Grünen).

Größter Wunsch: ein Trampolin

„Es sind ganz imposante Modelle geworden“, freut sich Gemeindevertreter Ekkehard Giewald (SPD). „Da sieht man, dass viele ein Trampolin oder auch etwas zum Klettern haben wollen.“ Genau auf die Wünsche, die besonders oft von den Kindern genannt wurden, will die Gemeinde bei der Planung des neuen Spielplatzes eingehen. So werden wahrscheinlich auch die meisten Wünsche der beteiligten Kinder berücksichtigt.

Der Spielplatz am Hotel John Brinckman hat ein kombiniertes Klettergerüst mit Rutsche und es stehen viele Bänke im Kreis. Er soll jetzt größer neu gebaut werden. Quelle: Malte Behnk

Ganz neu wird der Spielplatz allerdings nicht sein, zumindest nicht, was den Standort angeht. „Wir wollen den Spielplatz am Hotel John Brinckman erneuern und größer bauen“, sagt Raphael Wardecki. „Wir planen dazu 160 000 bis 180 000 Euro ein. Leider bekommen wir keine Fördermittel“, sagt der Bürgermeister. Ein Grund sei, dass der Spielplatz zwar für Boltenhagens Kinder gedacht ist, aber auch von Urlaubern genutzt wird. „Das Projekt wird von der Kurverwaltung realisiert, sobald deren Wirtschaftsplan für dieses Jahr steht“, so Wardecki. Nach Möglichkeit soll der große Spielplatz noch in diesem Jahr gebaut werden.

Auch andere Spielplätze werden verbessert

Die Gemeinde hat aber auch ihre vorhandenen Spielplätze im Blick. Auch da besteht immer wieder Bedarf, etwas zu erneuern oder zu ergänzen. „Da sind Verbesserungen im Fluss“, sagt Ekkehard Giewald, der als Vorsitzender des Sozialausschusses auch für die Belange der Kinder im Ort zuständig ist. „Es fehlen definitiv Fußballtore und Basketballkörbe im Ort“, sagt Hortleiter Marten Boje. Den Schulhof darf aus versicherungstechnischen Gründen außer den Schul- und Hortkindern nämlich niemand nutzen.

Spielplatz an Schule und Festsaal. Er wurde 2020 neu mit Geräten bestückt. Im Ostseebad Boltenhagen gibt es sieben unterschiedliche Spielplätze. Die Gemeinde beteiligt Kinder an Neubau und Umgestaltung. Quelle: Malte Behnk

Wie kostspielig die Ausstattung eines Spielplatzes ist, haben die Erneuerungen auf der Fläche zwischen Grundschule und Ringstraße gezeigt. 25 000 Euro hat die Gemeinde dort investiert und jetzt stehen ein Klettergerüst mit Rutsche, ein Kletterturm mit Ausguck, eine Netzpyramide zum Klettern, Wipptiere, ein Karussell und die schon vorhandene Schaukel zum Spielen bereit.

Von Malte Behnk